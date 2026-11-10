Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trường nội trú giai đoạn 2

Nhà đầu tư báo cáo kết quả thực hiện dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc.

Ngày 10/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS giai đoạn 2.

Theo Ban Quản lý dự án tỉnh, có 6 trường được triển khai tại các xã Ba Chúc, Phú Hữu, Nhơn Hội, An Phú, Vĩnh Xương và Vĩnh Điều.

Tại xã Ba Chúc, dự án có diện tích hơn 44.400m², tổng mức đầu tư hơn 186 tỉ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho dự án hơn 163 tỉ đồng. Công trình khởi công ngày 29/6/2026, dự kiến hoàn thành ngày 30/7/2027.

Đến nay, khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đạt 25,05%; giá trị giải ngân hơn 62,8 tỉ đồng, tương đương 38,48%. Dự án gồm các hạng mục cải tạo, sửa chữa, mở rộng khối hiệu bộ, thư viện, phòng học; xây mới phòng bộ môn, ký túc xá, nhà công vụ, nhà ăn, nhà đa năng cùng nhiều công trình phụ trợ.

Tại xã Vĩnh Điều, dự án có tổng mức đầu tư 190 tỉ đồng. Công trình đã hoàn thành san lấp mặt bằng, ép cọc đại trà 7/9 hạng mục. Các hạng mục ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ, khối hiệu bộ và nhà đa năng đang thi công phần móng. Giá trị giải ngân đạt hơn 57 tỉ đồng, bằng 30,08% tổng mức đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu Ban Quản lý dự án và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai các hạng mục đã lựa chọn được nhà thầu có năng lực; bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ công trình.

Đặc biệt, hồ sơ, thủ tục thanh toán, giải ngân phải được thực hiện đồng bộ với tiến độ thi công, làm đến đâu hoàn thiện hồ sơ đến đó, tránh để công trình triển khai nhưng thủ tục thanh toán chậm trễ.

Rà soát điều kiện học tập, đội ngũ giáo viên

Cùng với tiến độ xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các địa phương rà soát, tính toán đầy đủ quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất; sớm báo cáo cụ thể tình hình thừa, thiếu để có phương án bố trí phù hợp.

Việc rà soát nhằm chuẩn bị điều kiện cho năm học tới, phấn đấu thực hiện chủ trương học sinh hoàn thành chương trình lớp 9 được vào thẳng lớp 10, không tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đại trà, chỉ duy trì tuyển sinh đối với các trường chuyên.