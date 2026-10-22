Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027

Đoàn công tác kiểm tra dự án Hồ chứa nước Dương Đông 2.

Ngày 22/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và đặc khu Phú Quốc.

Đoàn kiểm tra các dự án: Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, Đại lộ APEC, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới, đường tỉnh ĐT.975, tuyến tàu điện đô thị LRT và hồ chứa nước Dương Đông 2.

Đoàn công tác kiểm tra dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhận định tiến độ nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, tổ chức thi công tăng ca để bù tiến độ chậm. Đối với dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC và Đại lộ APEC, các đơn vị phải tăng cường nhân lực, máy móc; trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xem xét điều chỉnh phương án thi công hoặc xử lý theo quy định.

Đối với dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, các nhà mạng phải hoàn thành tháo dỡ cáp treo trước ngày 15/11; ngành điện phối hợp xử lý các trụ điện không còn sử dụng, bảo đảm đến ngày 16/11 không còn cáp treo trên các tuyến đường theo yêu cầu. Toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 25/12.

Kiểm tra dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới do triển khai chậm, yêu cầu làm rõ năng lực, trách nhiệm và cho biết sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an về các vấn đề liên quan.

Đối với các dự án đường tỉnh ĐT.975, Tuyến tàu điện đô thị LRT và Hồ chứa nước Dương Đông 2, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh thi công, thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chuẩn bị các điều kiện phục vụ APEC 2027.

THIỆN THANH