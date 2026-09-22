Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu chủ động phòng ngừa nguy cơ khủng bố từ sớm, từ xa

Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Chiều 22/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn tỉnh.

Từ tháng 7/2025 đến nay, các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai công tác phòng, chống khủng bố; chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn tại các mục tiêu, công trình quan trọng, rà soát phương án, tổ chức huấn luyện và tuyên truyền.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh tại các bến tàu, bến xe nhỏ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những nguy cơ mới, trong đó có việc quản lý thiết bị bay không người lái. Theo nội dung hội nghị, toàn tỉnh hiện có hàng ngàn thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, quay phim, du lịch.

Các đại biểu cho rằng số lượng thiết bị bay không người lái tăng nhanh, công nghệ ngày càng phát triển, đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn. Một số ý kiến đề nghị tăng cường quản lý từ khâu nhập khẩu, lưu thông, đăng ký đến sử dụng; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và tuyên truyền để người dân, tổ chức thực hiện đúng quy định.

Đại diện ngành giao thông đề nghị tăng cường bảo đảm an ninh tại các bến tàu, bến xe nhỏ; phối hợp, chia sẻ thông tin, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và từng bước bổ sung thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm soát tại các cửa ngõ quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thiếu sót; đẩy mạnh huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và diễn tập theo tình huống thực tế.

Ông cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến nguy cơ gây mất an ninh.

Công an tỉnh được giao chủ trì tham mưu kế hoạch tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống khủng bố tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn, chấn chỉnh và báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý những trường hợp thiếu trách nhiệm, thực hiện chưa đầy đủ quy định.