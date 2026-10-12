Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tri ân cộng đồng doanh nghiệp

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng hoa chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, kinh tế An Giang tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với tăng trưởng quý III đạt 10,28%, tính chung 9 tháng đạt 9,23%. Đây là lần đầu tiên tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng trên 10% trong một quý và trên 9% trong 9 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến hợp tác xã, hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế địa phương; đồng thời, mong muốn doanh nghiệp tiếp tục chủ động đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Thường trực UBND tỉnh An Giang tặng hoa, gửi lời chúc mừng đến cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 434 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; duy trì các hoạt động đối thoại, trong đó có chương trình “Cà phê doanh nhân”, để lắng nghe và giải quyết kiến nghị theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân.