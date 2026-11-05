Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thăm, động viên quân dân Thổ Châu

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu.

Ngày 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đến thăm Đồn Biên phòng Thổ Châu, Trung đoàn 152, Trạm Y tế và Trường Mầm non đặc khu Thổ Châu.

Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục...

Tại các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ, giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn đảo xa.

Đoàn công tác UBND tỉnh An Giang trao quà cho Trung đoàn 152.

Đoàn công tác UBND tỉnh An Giang trao quà cho Trạm Y tế Thổ Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thăm các em học sinh Trường Mầm non Thổ Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đối với ngành y tế, tỉnh yêu cầu quan tâm bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Ngành giáo dục cần tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, sớm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh trên đảo.

Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và sẽ tiếp tục có chủ trương, giải pháp đầu tư, hỗ trợ phù hợp, góp phần cải thiện điều kiện công tác, sinh hoạt, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, tạo động lực để đặc khu Thổ Châu phát triển.