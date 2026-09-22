Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Quy hoạch Phú Quốc phải có tầm nhìn dài hạn

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp.

Chiều 22/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Phú Quốc đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo phương án, đến năm 2050, Phú Quốc được dự báo có khoảng 1,8 triệu người, đón khoảng 22 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Không gian phát triển được nghiên cứu mở rộng ra biển với tổng quy mô khoảng 4.500ha, phục vụ các chức năng đô thị, du lịch, thương mại - dịch vụ, vui chơi giải trí và hạ tầng đô thị biển.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu không tiếp cận quy hoạch theo hướng chỉnh sửa đơn thuần quy hoạch hiện hữu, mà phải đặt Phú Quốc trong tầm nhìn dài hạn, hướng tới một cực tăng trưởng mới. Đồ án cần cập nhật đầy đủ các cơ sở pháp lý mới, nhất là những quy định về khu kinh tế đặc biệt và các cơ chế, chính sách ưu đãi có liên quan, từ đó cụ thể hóa dư địa phát triển và thu hút đầu tư.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý quy hoạch chung phải giữ đúng vai trò là khung định hướng tổng thể, không đưa quá sâu những nội dung thuộc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Đơn vị tư vấn cần rà soát, lựa chọn các ngành có khả năng tạo động lực cho Phú Quốc, gồm hàng không, cảng biển, logistics, kinh tế biển, nuôi biển công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, khu phi thuế quan, năng lượng sạch, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, y tế và giáo dục chất lượng cao. Các chính sách ưu đãi phải được nghiên cứu để lồng ghép tối đa vào không gian và chức năng quy hoạch, tạo điều kiện hình thành các dự án quy mô lớn.

Đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch báo cáo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, phát triển đô thị phải gắn với chất lượng sống của người dân. Quy hoạch cần mạnh dạn nghiên cứu các khu đô thị mới hiện đại, bố trí tái định cư theo hướng để người dân địa phương được tiếp cận tốt hơn với giáo dục, việc làm, dịch vụ y tế và các tiện ích đô thị.

Cùng với đó, cần nghiên cứu chỉnh trang sông Dương Đông gắn với khai thác hợp lý không gian hai bên sông; tăng diện tích cây xanh, bảo tồn diện tích rừng hiện có; nghiên cứu chuyển đổi giao thông xanh, từng bước sử dụng phương tiện điện và năng lượng sạch.

Về tổ chức không gian, tỉnh thống nhất nghiên cứu các công trình cao tầng tại những vị trí phù hợp, bảo đảm an toàn hàng không, qua đó sử dụng hiệu quả quỹ đất và dành thêm không gian cho cây xanh, công trình công cộng. Khu phi thuế quan, các dịch vụ miễn thuế cũng cần được nghiên cứu trong tổng thể Khu kinh tế đặc biệt, gắn với du lịch, thương mại và dịch vụ quốc tế.

Đại diện Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp về các nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tiếp tục cập nhật phương án nối dài Đại lộ Đông Tây ra biển, bổ sung khu hậu cần nghề cá, trung tâm logistics, hệ thống xử lý nước thải, rác thải và các công trình hạ tầng xã hội; đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng - an ninh.

Tỉnh đặt mục tiêu hoàn chỉnh nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Phú Quốc trong tháng 9 để trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 10. Chủ tịch Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Xây dựng, đặc khu Phú Quốc và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, nhưng phải bảo đảm chất lượng, tính khả thi và tầm nhìn phát triển dài hạn của Phú Quốc.