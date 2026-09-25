Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo sớm hoàn thiện hệ thống trung tâm điều hành thông minh đặc khu Phú Quốc, trong đó một số chức năng cần được tự động hóa. Các lĩnh vực như quản lý rừng, trật tự đô thị, hoạt động của tàu thuyền... cần tự động báo cáo về hệ thống; khi phát sinh vấn đề, hệ thống tự động cảnh báo và gửi thông tin đến lãnh đạo địa phương để xử lý.

Đối với dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về một số vướng mắc tại các dự án phục vụ APEC, trong đó lượng đất lấy từ hồ nước Cửa Cạn sẽ được đấu giá tài sản công.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo khi đến kiểm tra tiến độ dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc.

Về các vòng xoay tại đường tỉnh 975, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chỉ đạo nghiên cứu vị trí gắn trụ cờ của 21 nền kinh tế thành viên, phục vụ công tác tuyên truyền của tỉnh và đặc khu Phú Quốc sau APEC; đồng thời nghiên cứu đưa biểu tượng ngọc trai Phú Quốc vào các điểm đặt biểu trưng.

Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ các dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện Phú Quốc; đầu tư hồ nước và nhà máy nước Cửa Cạn; khu tái định cư Cửa Cạn; đầu tư hồ nước Dương Đông 2 và đường tỉnh 975.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông.

Hội nghị cấp cao APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, được Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. UBBD tỉnh An Giang xác định đây vừa là trách nhiệm chính trị lớn, vừa là cơ hội tạo chuyển biến căn bản về hạ tầng, chỉnh trang đô thị, chất lượng dịch vụ, môi trường đầu tư và không gian phát triển lâu dài của Phú Quốc, nên đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án đầu tư hồ nước và nhà máy nước Cửa Cạn.

Đối với 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai đồng loạt; một số hạng mục có chuyển biến tích cực. Song song với đầu tư xây dựng, 7/7 tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành tiểu đề án và đang chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện; công tác lễ tân, hậu cần, tuyên truyền, văn hóa, an ninh, y tế, đào tạo, chỉnh trang đô thị và chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ với tiến độ các công trình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án khu tái định cư Cửa Cạn.

Tỉnh tiếp tục quán triệt tinh thần chủ động, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; các nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo kèm phương án xử lý cụ thể. Đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn, tài sản công, đất đai, khoáng sản, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra tiến độ dự án đường tỉnh 975.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho APEC 2027 đang chuyển từ giai đoạn hoàn thiện cơ chế, thủ tục sang tổ chức thực hiện đồng bộ. Khối lượng công việc còn lại lớn, yêu cầu tiến độ cao; trọng tâm thời gian tới là giữ vững đường găng, xử lý dứt điểm các điều kiện đầu vào và bảo đảm đủ thời gian kiểm định, vận hành thử, tiếp nhận, khai thác các công trình trước hội nghị.