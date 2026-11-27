Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị cập nhật tiến độ hoàn thành công trình. Ảnh: Hoàng Dung

Tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa 8 dự án, công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027, gồm: Khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC cùng các công trình chức năng; Khu đô thị hỗn hợp – Bãi Đất Đỏ; Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án Đại lộ APEC;Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1;Tuyến đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 – Cảng hàng không Phú Quốc – ĐT.975 – ĐT.973) và Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Qua kiểm tra, các dự án đều đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra Trung tâm Hội Nghị. Ảnh: Hoàng Dung

Để bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và hoàn thành đúng lộ trình phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát, ấn định mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục; đặc biệt là các hạng mục không gian chức năng bên trong Trung tâm hội nghị như nhà hát, phòng họp, phòng tiếp khách và hệ thống tuyến đường gom kết nối.

Đối với dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị phải tập trung hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/12.

Các công trình đang dẩy nhanh tốc độ, sớm hoàn thành theo kế hoạch. Ảnh: Hoàng Dung

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các Sở, đặc khu Phú Quốc xử lý dứt điểm nơi bãi đổ chất thải tạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng.

Đối với trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý, buộc tháo dỡ công trình trái phép và tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.