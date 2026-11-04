Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiểm tra, thúc tiến độ các công trình trọng điểm ở Thổ Châu

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác khảo sát công trình Cột cờ Thổ Châu.

Ngày 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác kiểm tra, khảo sát tiến độ các công trình, dự án trọng điểm tại đặc khu Thổ Châu. Tham gia đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục...

Đoàn đã khảo sát công trình Cột cờ Thổ Châu, dự án sân bay Thổ Châu, hồ chứa nước ngọt và dự án nâng cấp hạ tầng đặc khu.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân trong khắc phục khó khăn về địa lý, thời tiết, vận chuyển vật tư, thiết bị để bảo đảm tiến độ thi công trên đảo.

Đối với công trình Cột cờ Thổ Châu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan, UBND đặc khu Thổ Châu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu khởi công ngày 22/12. Công trình do Tập đoàn Sun Group tài trợ không hoàn lại, có ý nghĩa về chính trị, văn hóa và chủ quyền biển đảo.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác khảo sát sân bay Thổ Châu

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sân bay Thổ Châu.

Với dự án sân bay Thổ Châu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực thi công vượt tiến độ của Binh đoàn 12; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, ưu tiên nguồn đá phục vụ thi công, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đối với dự án hồ chứa nước ngọt, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương nghiên cứu, tham mưu phương án phù hợp điều kiện thực tế của đảo, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng nhu cầu nước ngọt phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị thi công chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ các công trình.