Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Chủ đầu tư và đơn vị cập nhật tiến độ hoàn thành công trình

Sáng 27/11, Đoàn công tác UBND tỉnh An Giang do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn, cùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa 8 dự án, công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Các dự án được kiểm tra gồm: Khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC cùng các công trình chức năng; Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ; dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Đại lộ APEC; tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; tuyến đường tỉnh ĐT.975 và dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, rà soát, xác định mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ của các công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra cùng đoàn công tác kiểm tra Trung tâm Hội Nghị

Đối với Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, cần tập trung các hạng mục chức năng bên trong như nhà hát, phòng họp, phòng tiếp khách và hệ thống đường gom kết nối.

Riêng dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung hoàn thành trước ngày 25/12/2026. Các đơn vị liên quan cũng phải xử lý dứt điểm các bãi đổ thải tạm; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng hoặc không chấp hành bàn giao mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật, buộc tháo dỡ công trình trái phép và tổ chức cưỡng chế khi đủ điều kiện, tạo mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trọng điểm.