Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu rà soát việc làm, học nghề của thanh niên

Đoàn viên, thanh niên tại các điểm cầu đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Sáng 29/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, đối thoại trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.000 thanh niên tại 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Tại buổi đối thoại, thanh niên nêu nhiều vấn đề liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nhân, chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn phát triển mô hình kinh doanh và tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp.

Đối với vấn đề học nghề, khởi nghiệp và việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành chủ động hỗ trợ, không chậm trễ trong việc trả lời hoặc gây khó khăn cho thanh niên. Tỉnh đoàn có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, làm việc trực tiếp với từng sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp Tỉnh đoàn khảo sát thực tế tỷ lệ thanh niên có việc làm, thất nghiệp và nhu cầu đào tạo nghề phù hợp với thị trường lao động; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 11.

Về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ được giao tham mưu cơ chế, chính sách và môi trường hỗ trợ; Tỉnh đoàn tổng hợp các ý tưởng sáng tạo của thanh niên.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, đồng chí Hồ Văn Mừng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu các quyết sách, quy định xử lý vi phạm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết các ý kiến trực tiếp và bằng văn bản tại buổi đối thoại sẽ được sở, ngành, địa phương tổng hợp, căn cứ tình hình thực tế và quy định để xem xét giải quyết ở mức tối đa.