Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu làm rõ cung - cầu nhà ở

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Chiều 14/10, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh chuyên đề về các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng trình kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu phát triển 229.714 căn, tổng diện tích sàn khoảng 33,37 triệu m².

Trong đó, nhà ở thương mại dự kiến 48.175 căn; nhà ở xã hội tối thiểu 6.638 căn; nhà ở công vụ 887 căn; nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng 174.014 căn.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đạt 32,8m²/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 95%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 5% và không phát sinh mới nhà ở đơn sơ, nhà tạm, nhà dột nát.

Quang cảnh cuộc họp.

Đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu trên cơ sở đánh giá sát thực trạng, làm rõ tình hình cung - cầu và nhu cầu thực tế, nhất là đối với nhà ở thương mại.

Các số liệu cần được cập nhật phù hợp; đơn vị tư vấn phải khảo sát thực tế tại đặc khu Phú Quốc, bổ sung thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

Đối với các nội dung khác trình tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp cũng xem xét nhiều nội dung thuộc các lĩnh vực tài chính, thanh niên, giáo dục, đất đai, khai thác khoáng sản và đầu tư xây dựng.

Trong đó có đề xuất nâng 35% công suất khai thác mỏ đá xây dựng Hòn Sóc, tương ứng tăng 346.500m³ đá nguyên khối mỗi năm; chủ trương đầu tư các dự án Trường THCS và THPT Kiên Hải, Trường THCS và THPT Ba Hòn; cùng dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, đoạn Quốc lộ 61 - đường Ba Tháng Hai.