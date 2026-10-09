Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 9/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh; triển khai Chiến dịch 45 ngày xây dựng, làm sạch, đồng bộ dữ liệu trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện Trung tâm IOC kết nối, tích hợp và giám sát 12 lĩnh vực trọng điểm, gồm kinh tế - xã hội, hành chính công, y tế, giáo dục, dân cư, đất đai, kinh tế số, camera giám sát và quản lý nhiệm vụ cấp xã.

Trong tuần đầu triển khai chiến dịch, từ ngày 1 đến 8/10, 100% sở, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện. Dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đã được rà soát, chuẩn hóa, đồng bộ đạt 100%; tỷ lệ học bạ điện tử của ngành giáo dục đạt 99,16%.

Các loại giấy tờ như bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử, đăng ký xe và giấy phép lái xe cũng được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Đại diện Công an tỉnh An Giang phát biểu tại cuộc họp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành xác định đầy đủ các trường dữ liệu, chủ động cập nhật, hoàn thiện dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và phối hợp kết nối về Trung tâm IOC, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp VNPT An Giang bổ sung đầy đủ dữ liệu các ngành trong tháng 10-2026, sớm ban hành quy chế quản lý, vận hành Trung tâm IOC. Công an tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch 45 ngày, tập trung làm sạch dữ liệu về kinh tế, hành chính, xã hội, dân cư, đất đai, y tế, giáo dục, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và sản phẩm OCOP.

Tỉnh cũng thống nhất thuê dịch vụ quản trị, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục; tiếp tục thuê camera, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Sở Khoa học và Công nghệ được giao khảo sát phương án lắp đặt camera tầm cao tại một số khu vực trọng điểm, nhất là nơi có tàu thuyền neo đậu.