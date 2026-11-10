Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tiếp xúc cử tri xã Ô Lâm, Vĩnh Gia và Ba Chúc

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh thông báo với cử tri kết quả kỳ họp chuyên đề; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Cử tri cũng được báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm; tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của UBND tỉnh.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri các địa phương kiến nghị nâng cấp đường nội đồng; điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội phù hợp cho cán bộ không chuyên trách làm việc tại ấp; chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ cho các hội đoàn thể mới được giao nhiệm vụ (Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học).

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương giải đáp thỏa đáng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Nhà nước để người dân nắm rõ và giám sát quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người dân tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, nhất là hiến đất làm đường; đồng thuận, chung sức khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, vận động người thân thực hiện tốt chương trình khám sức khỏe toàn dân, đưa con em đến trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cử tri tiếp tục đóng góp ý kiến, phát huy vai trò giám sát đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND cấp xã trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.