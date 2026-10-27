Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tiếp công dân định kỳ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ.

Tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Bích Đào, ngụ phường Long Xuyên, kiến nghị bồi thường phần đất mương nước và phần đất bờ nằm trong diện tích đất được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á thực hiện dự án Khu đô thị Golden City.

Sau khi nghe công dân trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cùng lãnh đạo phường Long Xuyên và các sở, ngành, Thanh tra tỉnh giải thích những quy định pháp luật về đất đai liên quan đến vụ việc. Theo báo cáo tại buổi tiếp, nội dung khiếu nại của bà Bùi Thị Bích Đào đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật trước đó.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng khẳng định việc giải quyết quyền lợi của công dân phải bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đối với các yêu cầu, khiếu nại bà Đào nêu tại buổi tiếp, địa phương hiện không có cơ sở pháp lý để giải quyết.