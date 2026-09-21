Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khảo sát các dự án kết nối cửa khẩu, mở không gian phát triển mới

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nghe báo cáo về dự án Trung tâm Logistics Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Chiều 21/9, đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đến khảo sát dự án Trung tâm Logistics Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; các tuyến kết nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến Cửa khẩu Tịnh Biên và tuyến kết nối Quốc lộ 91C đi Cửa khẩu Khánh Bình; đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Tại Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng khảo sát vị trí dự kiến triển khai Trung tâm Logistics có diện tích hơn 25 ha. Dự án được định hướng trở thành điểm trung chuyển, lưu trữ, cung ứng dịch vụ logistics, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực biên giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng khảo sát các tuyến nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ- Sóc Trăng đến Cửa khẩu Tịnh Biên và các tuyến nối Quốc lộ 91C đi Cửa khẩu Khánh Bình.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu phân định rõ các hạng mục thuộc đầu tư công và phần huy động doanh nghiệp, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu mô hình logistics phù hợp với từng khu vực cửa khẩu, không đặt vấn đề một trung tâm logistics phục vụ tất cả các cửa khẩu của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu phương án bố trí vốn đối với các hạng mục thuộc đầu tư công; Ban Quản lý dự án tỉnh hoàn thiện các thủ tục liên quan. Đối với phần khai thác, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Khảo sát các tuyến kết nối từ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến Cửa khẩu Tịnh Biên và tuyến kết nối Quốc lộ 91C đi Cửa khẩu Khánh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu các tuyến kết nối không chỉ nhằm đầu tư thêm đường giao thông, mà phải tính toán khai thác hiệu quả không gian phát triển hai bên tuyến, gắn với công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và các điểm dừng nghỉ. Qua đó, phát huy tối đa lợi thế của tuyến cao tốc, hình thành các trục phát triển kinh tế mới.

Dự án Trung tâm Logistics Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu nghiên cứu quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, quy mô lớn, có thể triển khai theo từng giai đoạn khi nguồn lực chưa đáp ứng ngay. Việc này nhằm tránh phải điều chỉnh quy hoạch về sau.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối nguồn vốn, làm cơ sở đề xuất Trung ương. Phấn đấu trước ngày 15/10 hoàn tất các thủ tục, trong tháng 10 có quyết định của Trung ương, làm cơ sở báo cáo Bộ Tài chính bố trí vốn năm 2026. Các đơn vị đồng thời chuẩn bị hồ sơ trình HĐND tỉnh xem xét chủ trương, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo ngay sau khi chủ trương được thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng giao Sở Tài chính nghiên cứu phương án bố trí vốn đối với các hạng mục thuộc đầu tư công; Ban Quản lý dự án tỉnh chuẩn bị các thủ tục liên quan. Đối với phần khai thác, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra công tác chuẩn bị lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Theo kế hoạch, lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 3/10/2026, tại khu vực phía tây Trạm Kiểm soát Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom, phía Việt Nam.

Dự kiến lễ có khoảng 200 đại biểu tham dự, trong đó phía Campuchia khoảng 100 đại biểu, gồm lãnh đạo tỉnh Kandal cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương; phía Việt Nam có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng các sở, ngành, địa phương.

Đến nay, công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND xã Khánh Bình tích cực triển khai theo kế hoạch. Các nội dung về chương trình, lễ tân, hậu cần, đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang khu vực cửa khẩu đang được khẩn trương hoàn thiện.

Cửa khẩu chính Khánh Bình được nâng cấp thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình theo Nghị quyết số 219/NQ-CP, ngày 7/8/2026 của Chính phủ, mở ra điều kiện thuận lợi hơn để tăng cường giao thương, kết nối và hợp tác giữa An Giang với tỉnh Kandal nói riêng và Campuchia nói chung.