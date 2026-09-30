Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đối thoại vụ khiếu nại hơn 3,6ha đất tại Phú Quốc

Ông Phan Văn Hải trình bày tại buổi đối thoại.

Sáng 30/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tiếp, đối thoại với công dân Phan Văn Hải liên quan khiếu nại Quyết định số 1283/QĐ-KPHQ ngày 8/4/2026 về buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với diện tích 36.073,6m² đất tại khu phố Ông Lang, đặc khu Phú Quốc.

Ông Phan Văn Hải đề nghị hủy quyết định trên, cho rằng diện tích đất này do gia đình khai khẩn, sử dụng từ năm 1993 đến nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, ông Hải sử dụng diện tích 36.073,6m² đất nhưng không có các giấy tờ theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sở xác định hành vi này thuộc trường hợp chiếm đất và bị xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng việc Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1283/QĐ-KPHQ là đúng quy định và khiếu nại của ông Hải không có cơ sở. Tại buổi đối thoại, các sở, ban, ngành thống nhất kiến nghị giữ nguyên quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu kết luận buổi đối thoại.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết diện tích đất trên do Nhà nước quản lý, trước đây do Ban Quản lý rừng phòng hộ, nay là Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Đối với ý kiến của ông Hải về việc có thực hiện nghĩa vụ thuế, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết cơ quan thuế đã có văn bản xác nhận ông Hải không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần đất này.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc ban hành Quyết định số 1283/QĐ-KPHQ và thực hiện cưỡng chế thu hồi diện tích đất là đúng quy định. Ông Hải được yêu cầu nộp lại số tiền thu lợi trên phần đất theo quyết định; nếu cho rằng quyết định không đúng, ông có quyền khởi kiện ra tòa.