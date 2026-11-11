Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đối thoại với 3 công dân khiếu nại về đất đai

Quang cảnh buổi tiếp công dân.

Sáng 11/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đối thoại với 3 công dân có đơn khiếu nại liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai và bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với trường hợp ông Trần Văn Lĩnh khiếu nại quyết định xử phạt hành chính liên quan đến hành vi chiếm 41.878m² đất do Nhà nước quản lý tại phường Đông Hồ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các giấy tờ công dân cung cấp chưa đủ cơ sở pháp lý để công nhận quyền sử dụng đất. Do đó, thống nhất giữ nguyên Quyết định số 1401/QĐ-XPHC, ngày 19/5/2025, không chấp nhận nội dung khiếu nại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát các trường hợp có dấu hiệu vi phạm tương tự, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Ông Ngô Văn Dũng, ngụ đặc khu Phú Quốc có ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Với trường hợp ông Ngô Văn Dũng khiếu nại liên quan đến 42.800m² đất tại đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đất thuộc quyền quản lý của Nhà nước phải được bảo vệ nghiêm ngặt, không cá nhân, tổ chức nào được tự ý bao chiếm. Do công dân không đủ điều kiện pháp lý để công nhận quyền sử dụng đất, tỉnh thống nhất giữ nguyên quyết định buộc khắc phục hậu quả. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát các trường hợp lấn chiếm khác, giao lực lượng Công an nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Đối với ông Nguyễn Văn Toàn khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi 404,5m² đất thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt, Gò Quao - Vĩnh Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đề nghị của công dân, giao tổ công tác tiếp tục kiểm tra thực tế, rà soát các nội dung liên quan đến nhà ở, phòng trọ, hoạt động kinh doanh và chính sách hỗ trợ, bảo đảm giải quyết khách quan, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (bên trái) thăm hỏi ông Trần Văn Lĩnh sau buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân phải được Nhà nước bảo vệ; đồng thời, đất công phải được quản lý chặt chẽ, mọi hành vi vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Cơ quan nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm.