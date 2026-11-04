Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi đối thoại doanh nghiệp.

Sáng 4/11, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt và đối thoại doanh nghiệp (Cà phê Doanh nhân) kỳ 4 năm 2026 với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy phát triển”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn đặc khu.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, chính quyền và doanh nghiệp phải luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải quyết kiến nghị đúng pháp luật, đặc biệt tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp rà soát từng trường hợp cụ thể để tập trung tháo gỡ.

Đối với đặc khu Phú Quốc, bên cạnh nhiệm vụ tập trung triển khai các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, địa phương cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án khác, nhất là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, huy động nhân lực hỗ trợ đo đạc và thực hiện thủ tục.

Đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của đặc khu Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện Đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc, đồng thời phát huy vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc trong việc kết nối, hợp tác cùng phát triển.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải quyết 124 kiến nghị của doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100%.

HOÀI NAM