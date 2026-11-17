Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáng 17/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Dự họp có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn, không để thủ tục đầu tư kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 15/11, An Giang có 34 dự án được cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 133.726 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh có 1.456 dự án đầu tư trong nước đang hoạt động, tổng vốn đăng ký 777.300 tỉ đồng. Trong đó, 1.083 dự án đã đi vào hoạt động, 306 dự án đang triển khai và 67 dự án chưa triển khai.

Đáng chú ý, trong số 198 dự án đang triển khai do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý, có 147 dự án chậm tiến độ. Với danh mục 254 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030, đến nay mới có 7 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký 26.667,86 tỉ đồng.

Quang cảnh cuộc họp.

Không chuyển văn bản lòng vòng, né trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, thu hút đầu tư là nhiệm vụ “sống còn” đối với sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, vốn đăng ký qua hoạt động xúc tiến mới chỉ là cam kết ban đầu. Dự án chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chấp thuận chủ trương, triển khai đúng tiến độ, tạo ra sản phẩm, việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chấn chỉnh tình trạng xử lý hồ sơ kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan; phê bình cách làm chuyển văn bản lòng vòng, xin ý kiến qua nhiều đầu mối nhưng không giải quyết được vướng mắc của nhà đầu tư.

Đối với dự án thuộc lĩnh vực phụ trách, tổ trưởng tổ công tác phải chủ động triệu tập các đơn vị liên quan để trao đổi, thống nhất phương án xử lý. Vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Tỉnh tiếp tục duy trì 4 tổ công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng, vừa xúc tiến dự án mới, vừa tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phân công rõ trách nhiệm từng tổ trưởng, tổ phó và thành viên; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu lĩnh vực phụ trách không đạt yêu cầu hoặc để vướng mắc kéo dài.

Rà soát dự án chậm tiến độ, không để giữ đất rồi bỏ hoang

Với những điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, các sở, ngành, ban quản lý khu kinh tế và địa phương phải rà soát toàn bộ dự án, quỹ đất có khả năng thu hút đầu tư; xác định rõ nguyên nhân vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan không tự đặt thêm thủ tục hành chính ngoài quy định, gây phát sinh chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

Đồng thời, phải rà soát năng lực tài chính, khả năng triển khai của từng nhà đầu tư; xử lý các dự án chậm tiến độ không có lý do khách quan, chính đáng theo quy định. Những trường hợp không còn đủ điều kiện thực hiện phải tham mưu thu hồi, tránh tình trạng nhà đầu tư giữ đất nhưng không triển khai, gây lãng phí nguồn lực.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Cường báo cáo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý tình trạng một số nhà đầu tư đăng ký dự án, ký biên bản ghi nhớ nhưng không đủ năng lực thực hiện, sau đó sử dụng hồ sơ để chào mời, chuyển nhượng cơ hội đầu tư nhằm trục lợi. Các tổ công tác, sở, ngành phải thẩm định kỹ năng lực và mục đích đầu tư ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng xí phần dự án, ảnh hưởng môi trường đầu tư của tỉnh.

Về xúc tiến đầu tư, Sở Tài chính được giao phối hợp rà soát, công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên các phương tiện truyền thông, trong đó có Báo An Giang và các nền tảng số, để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp cận thông tin.

Tỉnh đồng thời đánh giá năng lực đội ngũ làm công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tư; nghiên cứu sắp xếp chức năng xúc tiến đầu tư theo hướng tập trung, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.