Chủ tịch UBND tỉnh An Giang biểu dương khóm Mỹ Quới không còn hộ nghèo

Đại biểu tham dự ngày hội.

Chiều 13/11, khóm Mỹ Quới, phường Long Xuyên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chúc mừng tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận, biểu dương những kết quả khóm Mỹ Quới đạt được. Nổi bật, địa phương không còn hộ nghèo, còn 15 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 92 triệu đồng/năm. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa được duy trì.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống, tạo việc làm, hỗ trợ hộ cận nghèo vươn lên bền vững; vận động nhân dân chung tay xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia xây dựng chính quyền số và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng của Long Xuyên theo định hướng phát triển trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ.

Khóm Mỹ Quới được thành lập trên cơ sở sáp nhập khóm Mỹ Quới và Tân Quới, hiện có 1.226 hộ, với 4.296 nhân khẩu. Năm 2026, địa phương có khoảng 1.200 lao động có việc làm; 97,5% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 370 phần quà, hơn 8 tấn gạo được trao tặng và 27 trường hợp được hỗ trợ tiếp cận vốn vay. Mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” tiếp tục được duy trì.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao quà cho các hộ dân.

Bí thư Đảng ủy phường Long Xuyên Lâm Quang Thi trao giấy khen UBND phường cho khóm Mỹ Quới đạt danh hiệu văn hóa năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Xuyên Võ Thị Xuân Kiều trao công nhận danh hiệu Khóm văn hóa năm 2026.

Chủ tịch UBND phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà trao tặng giấy khen UBND phường cho Gia đình văn hóa năm 2026.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng trao 10 phần quà tặng hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khóm. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và phường Long Xuyên trao quà động viên các gia đình; đồng thời khen thưởng, trao danh hiệu cho khóm và các hộ dân tiêu biểu.