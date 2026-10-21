Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng: Hà Nội sẵn sàng hợp tác với Argentina trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xã giao ông Alexis Am, Đại biện lâm thời Cộng hòa Argentina tại Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Tại buổi tiếp, ông Alexis Am, Đại biện lâm thời Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành thời gian tiếp đón, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của người dân Việt Nam. Dù mới công tác tại Việt Nam trong thời gian chưa dài, ông Alexis Am đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động và mong muốn tiếp tục phối hợp với thành phố tổ chức các chương trình giao lưu trong thời gian tới.

Ông Alexis Am cho biết, hai bên đang chuẩn bị tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF). Phía Argentina vui mừng khi có một đạo diễn nước này giới thiệu bộ phim về sự mất tích của một nhà báo Argentina trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giúp công chúng hai nước hiểu hơn về lịch sử và con người của nhau.

Bên cạnh đó, phía Argentina đề xuất phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Tango quốc gia vào ngày 11-12-2026, dự kiến tại khu vực Quảng trường vườn hoa – tượng đài Lý Thái Tổ, với thời gian tổ chức vào buổi chiều, nếu được thành phố chấp thuận.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xã giao ông Alexis Am, Đại biện lâm thời Cộng hòa Argentina tại Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Đại diện Đại sứ quán cũng đề nghị thành phố xem xét khả năng đặt tượng Tướng José de San Martín, vị anh hùng dân tộc của Argentina, tại một không gian công cộng phù hợp ở Hà Nội. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh năm 2027 đánh dấu 30 năm mở Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội, đồng thời hướng tới tăng cường sự hiện diện văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước.

Ngoài ra, phía Argentina mong muốn thành phố xem xét việc chiếu sáng cầu Nhật Tân bằng màu sắc quốc kỳ Argentina nhân dịp Quốc khánh nước này vào ngày 25-5-2027, tiếp nối hoạt động từng được thực hiện trong những dịp kỷ niệm trước đây.

Đại diện Đại sứ quán Argentina cũng đề nghị Hà Nội chia sẻ sớm thông tin về các chương trình, sự kiện văn hóa do thành phố tổ chức, qua đó tạo điều kiện để phía Argentina chủ động mời nghệ sĩ, đại diện chính giới và doanh nghiệp tham gia, tăng cường giao lưu và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà ông Alexis Am, Đại biện lâm thời Cộng hòa Argentina tại Việt Nam. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Alexis Am, Đại biện lâm thời Cộng hòa Argentina tại Việt Nam. Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Việt Nam và Argentina có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, dù khoảng cách địa lý xa. Argentina là một trong những quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ hữu nghị với Việt Nam, thể hiện nền tảng quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội vừa tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới, trong đó có sự tham gia của Argentina, để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với công chúng Thủ đô. Thành phố cũng đánh giá cao sức hấp dẫn của nghệ thuật tango, một nét văn hóa đặc sắc của Argentina.

Đồng chí Vũ Đại Thắng hoan nghênh những đề xuất hợp tác của phía Argentina, đồng thời bày tỏ tin tưởng với tinh thần thiện chí và sự phối hợp chặt chẽ, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà còn mở rộng sang ngoại giao, kinh tế và thương mại.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, dù quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Argentina đã có nền tảng lâu dài, tiềm năng hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Thành phố mong muốn hai bên tăng cường kết nối, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch, thương mại và đầu tư, qua đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và ông Alexis Am, Đại biện lâm thời Cộng hòa Argentina tại Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Viết Thành

Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế, việc tăng cường hợp tác với Argentina nói riêng và khu vực Nam Mỹ nói chung có ý nghĩa thiết thực. Hai bên có thể nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động giao lưu, kết nối đoàn doanh nghiệp và xúc tiến thương mại, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Argentina.

Việt Nam và Argentina thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25-10-1973. Kể từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Việt Nam mở Đại sứ quán tại thủ đô Buenos Aires (tháng 1-1995). Argentina mở Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội (tháng 2-1997). Hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 4-2010.