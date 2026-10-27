Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng: Hà Nội luôn coi trọng kỷ luật tài chính, tính minh bạch

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp Đoàn đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa; bà Sotiria Ntouni, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Cộng hòa Hy Lạp, Trưởng Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chào mừng các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức, với chủ đề “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”.

Đây là vấn đề thiết thực không chỉ đối với các cơ quan kiểm toán mà còn với những người trực tiếp làm công tác quản lý, điều hành. Dù ở cấp quốc gia hay địa phương, các cơ quan đều có chung yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp Đoàn đại biểu quốc tế tham dự Hội thảo. Ảnh: Viết Thành

Chia sẻ về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội là vùng đất có lịch sử hơn một nghìn năm, sở hữu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Thành phố luôn tự hào về truyền thống đó, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm xây dựng Thủ đô hiện đại, năng động và hội nhập.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, những năm gần đây, Hà Nội duy trì đà phát triển tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tăng trưởng 8,85%. Đây là kết quả đáng khích lệ, song phát triển không chỉ được đo bằng các chỉ số tăng trưởng. Với quy mô dân số khoảng 9 triệu người, Hà Nội đang phải giải quyết nhiều vấn đề đặt ra đối với một đô thị lớn, từ giao thông, môi trường đến phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Trước yêu cầu đó, thành phố Hà Nội tập trung phát triển hệ thống giao thông đô thị, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu là xây dựng Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa riêng.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Viết Thành

Từ thực tiễn quản lý, điều hành, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, vấn đề quan trọng không chỉ là có bao nhiêu nguồn lực mà còn là sử dụng các nguồn lực đó như thế nào để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho người dân.

Vì vậy, Hà Nội luôn coi trọng kỷ luật tài chính, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, điều hành; đánh giá cao vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong việc góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tin tưởng, những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo sẽ mang lại giá trị thiết thực, không chỉ đối với hoạt động kiểm toán mà còn đối với các địa phương, trong đó có Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Viết Thành

Nhấn mạnh Hà Nội luôn trân trọng tình hữu nghị và mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẵn sàng chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm tốt, nhất là trong các lĩnh vực quản trị đô thị, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bên cạnh chương trình làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ mong muốn các đại biểu quốc tế có cơ hội cảm nhận nét đặc trưng của Hà Nội - nơi những giá trị truyền thống hòa quyện với nhịp sống hiện đại.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chào mừng các đại biểu đến Hà Nội đúng vào mùa thu, thời điểm đẹp nhất trong năm của Thủ đô. Vì thế, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng hy vọng, trong lịch trình bận rộn, các vị vẫn có chút thời gian dạo quanh Hồ Gươm, khám phá khu phố cổ và thưởng thức những món ăn đặc sắc của Hà Nội. Đồng thời, bày tỏ mong muốn sau chuyến công tác, các đại biểu không chỉ lưu giữ những kỷ niệm về một hội thảo thành công mà còn có những tình cảm tốt đẹp về Hà Nội và con người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Sotiria Ntouni, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Cộng hòa Hy Lạp bày tỏ cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đón tiếp trọng thị, chu đáo, tạo điều kiện tổ chức Hội thảo “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà cho bà Sotiria Ntouni. Ảnh: Viết Thành

Bà Sotiria Ntouni đánh giá hội thảo là diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa các cơ quan kiểm toán tối cao. Thông qua trao đổi cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn, các đại biểu có cơ hội tăng cường hiểu biết, củng cố cam kết chung về thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, nâng cao chất lượng quản trị tại mỗi quốc gia.

Thay mặt các đoàn đại biểu tham dự, bà Sotiria Ntounin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo thành phố Hà Nội về sự đón tiếp nồng hậu, lòng hiếu khách, công tác chuẩn bị chu đáo cho hội nghị. Bà cũng bày tỏ ấn tượng trước sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam và tình cảm hữu nghị mà thành phố dành cho các đại biểu.

Bà Sotiria Ntouni khẳng định, các đoàn đại biểu quốc tế đến với hội thảo không chỉ nhằm trao đổi chuyên môn mà còn mong muốn tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa các cơ quan kiểm toán tối cao; qua đó góp phần thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình, quản trị tốt tại mỗi quốc gia.