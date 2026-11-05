Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng: Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chiều 5-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Sở Tài chính Hà Nội về kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cần giải ngân 86.532 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 3 tháng

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng qua, khối lượng công việc của Sở tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, trong khi nguồn nhân lực hiện còn hạn chế. Sở đã tham mưu thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về điều hành kinh tế - xã hội, cân đối ngân sách, đầu tư công, thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm triển khai.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú báo cáo. Ảnh: Viết Thành

Trong 10 tháng năm 2026, Sở Tài chính đã giải quyết 343.083 hồ sơ hành chính, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 324.976 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn; 8.311 hồ sơ đang giải quyết, gồm 8.204 hồ sơ trong hạn và 107 hồ sơ quá hạn.

Trong lĩnh vực đầu tư, Sở Tài chính tham mưu triển khai 14 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng; ban hành 26 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 101.303 tỷ đồng; chỉ đạo xử lý 320 dự án đầu tư công chậm triển khai.

Với sự tham mưu của Sở, thành phố tổ chức thành công Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Trong 10 tháng, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27.687 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 527.436 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4.171,9 triệu USD, bằng 92,7% kế hoạch năm, đứng thứ hai cả nước về số dự án cấp mới.

Đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc phạm vi được giao chủ trì xử lý, Sở Tài chính đã tham mưu chấm dứt 33 dự án; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tiếp tục thực hiện 102 dự án; trình UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 27 dự án.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đáng chú ý, đối với thủ tục quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và xác định dự án cần triển khai ngay, thời hạn thẩm định được rút từ 14 ngày xuống 10 ngày làm việc; thời hạn xem xét chấp thuận giảm từ 3 ngày xuống 2 ngày làm việc. Tổng thời gian giải quyết kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ giảm từ 17 ngày xuống còn 12 ngày làm việc, tương đương mức cắt giảm 29,4%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, việc thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 còn nhiều khó khăn, thách thức.

Đặc biệt, áp lực giải ngân đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn. Trong 3 tháng còn lại, tính cả tháng 1-2027, các đơn vị phải giải ngân 86.532 tỷ đồng. Nguồn lực bảo đảm tạm ứng hợp đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị trong những tháng cuối năm 2026 cũng gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Trong những tháng cuối năm 2026, Sở Tài chính xác định tập trung hoàn thiện 10 dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm; tham mưu các cơ chế, chính sách tài chính, đầu tư quan trọng, trong đó có Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027.

Cùng với đó, Sở tập trung chuẩn bị các nội dung điều hành kinh tế, ngân sách và đầu tư công năm 2027; tham mưu UBND thành phố điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả; tăng tốc các động lực giải ngân đầu tư công, thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách và dự án FDI.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Đồng thời, Sở Tài chính tiếp tục xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai; tăng cường kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường cuối năm; đẩy nhanh quyết toán dự án, thu hồi tạm ứng, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán và xử lý tài sản công.

Không để vốn đầu tư công tồn đọng, dự án chậm tiến độ kéo dài

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành tập trung đánh giá thực chất kết quả 10 tháng và khả năng hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; làm rõ những chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, những chỉ tiêu còn khó khăn, nhất là tăng trưởng kinh tế, thu - chi ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và xử lý các dự án chậm triển khai. Cùng với đó là những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố phải đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành tập trung rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng kịch bản điều hành những tháng cuối năm 2026, bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, đối với mục tiêu tăng trưởng, các sở, ngành không được có tư tưởng trông chờ, mà phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất. Các chỉ tiêu cần được lượng hóa cụ thể, xác định rõ mức độ hoàn thành, có số liệu thống kê và phân tích, đánh giá chính xác. Đặc biệt, ngành Công Thương cần rà soát sát tình hình sản xuất, kinh doanh, hoạt động bán buôn, bán lẻ và đóng góp của từng lĩnh vực vào tăng trưởng chung của thành phố.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần chủ động rà soát, bổ sung số liệu, đánh giá đầy đủ đóng góp của các viện nghiên cứu, đội ngũ nhà khoa học và các tổ chức khoa học, công nghệ trên địa bàn. Công tác thống kê phải bảo đảm tính liên tục, có số liệu so sánh giữa các năm, khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu gây khó khăn cho việc đánh giá kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Về kiểm soát giá cả, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và kiểm soát mặt bằng giá. Trong đó, cần phân tích cụ thể các yếu tố tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, xác định những mặt hàng, lĩnh vực có khả năng tác động lớn đến CPI để có giải pháp điều hành kịp thời, góp phần ổn định thị trường.

Đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, cần rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị. Các sở, ngành phải theo dõi tiến độ hằng ngày; trường hợp dự án chậm chuyển biến sau một tuần, phải trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, tránh tình trạng vốn bố trí nhưng không giải ngân, gây lãng phí nguồn lực.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, năm 2026, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là cụ thể hóa Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội, HĐND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Tài chính. Ảnh: Viết Thành

Cùng với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Hà Nội đang tập trung triển khai các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội, các tuyến đường sắt đô thị, dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị và công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá kết quả bước đầu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài chính. Trong 10 tháng, thu ngân sách đạt 652.790 tỷ đồng, bằng 100,4% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 125.444 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 4,17 tỷ USD. Công tác tham mưu cơ chế, chính sách, quản lý tài sản công, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp cũng có những chuyển biến.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 còn rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, tăng trưởng quý IV phải đạt khoảng 16,55%. Khối lượng vốn đầu tư công cần giải ngân những tháng cuối năm còn khoảng 86.532 tỷ đồng. Một số dự án lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, còn khó khăn về bố trí và tạm ứng vốn.

Nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành. Trong đó, Sở Tài chính phải tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược, chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, bảo đảm các định hướng phát triển của thành phố được triển khai thông suốt, hiệu quả.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng đầu năm và tình hình thực tiễn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Tài chính tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra; rà soát những nhiệm vụ còn khó khăn, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phải được triển khai mạnh mẽ hơn, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các nguồn thu, khai thác hiệu quả dư địa, phấn đấu đạt kết quả thu cao nhất trong năm 2026. Cùng với đó, cần chú trọng huy động các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng lưu ý, ngành Tài chính cần phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là những vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển các cụm công nghiệp. Việc hỗ trợ doanh nghiệp phải được thực hiện thực chất, hiệu quả, không để những vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và khả năng đóng góp cho tăng trưởng của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ động nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực, cơ chế, chính sách. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Tài chính Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tiến độ giải ngân và khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng cho 5 tuyến đường sắt đô thị; khẩn trương đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai theo quy định.

Về lâu dài, cần xây dựng phương án tài chính tổng thể cho chương trình phát triển đường sắt đô thị, xác định rõ nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và các giai đoạn tiếp theo; đồng thời làm rõ khả năng cân đối vốn ngân sách, vốn vay, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đặc biệt, cần nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực thông qua phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác quỹ đất, phát triển các khu vực nhà ga và dịch vụ gắn với đường sắt đô thị. Phương án phải xác định cụ thể khả năng tạo nguồn thu từ các khu vực TOD để đầu tư hạ tầng, cũng như trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, khai thác nguồn lực.