Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua 38 luật; trong đó, ban hành mới và sửa đổi toàn diện, căn bản 22 luật, bộ luật lớn, quan trọng, mang tính nền tảng của hệ thống pháp luật; thông qua 16 luật để sửa đổi, bổ sung một số điều trong 38 luật hiện hành.