Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ bình ga trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ nổ bình ga trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ đạo việc di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-vu-dai-thang-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-vu-no-binh-ga-tren-pho-nguyen-van-tuyet-246261124110646366.htm