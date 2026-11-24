Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ sập nhà. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ đạo việc di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ.

Đại tá Phạm Trung Hiếu – Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy – Công an Thành phố Hà Nội thông tin nhanh với phóng viên Cơ quan Báo và Đài, Phát thanh truyền hình Hà Nội về công tác cứu nạn, cứu hộ vụ nổ bình ga trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa

Vào khoảng 8h06’ sáng ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một vụ nổ gây đổ sập nhà tại khu vực số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết ( nhà tập thể E3-E4), đơn vị đã huy động đội chữa cháy khu vực số 10 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Lãnh đạo công an thành phố trao đổi phương án cứu nạn tại hiện trường. Ảnh: PV

Hiện tại, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế tổn thất sau vụ sập nhà. Ảnh: PV

Vụ nổ khiến một số căn nhà bị đổ sập. Cơ quan chức năng cho biết, sơ bộ ban đầu đã ghi nhận có thương vong.