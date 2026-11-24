Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn vụ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn vụ sập nhà trên phố Nguyễn Văn Tuyết.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ đạo việc di dời nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm, bởi khu vực xảy ra vụ nổ là khu tập thể cũ.
Vào khoảng 8h06’ sáng ngày 24/11, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân về một vụ nổ gây đổ sập nhà tại khu vực số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết ( nhà tập thể E3-E4), đơn vị đã huy động đội chữa cháy khu vực số 10 cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.
Hiện tại, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.
Vụ nổ khiến một số căn nhà bị đổ sập. Cơ quan chức năng cho biết, sơ bộ ban đầu đã ghi nhận có thương vong.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-truc-tiep-chi-dao-cong-tac-cuu-nan-vu-sap-nha-tren-pho-nguyen-van-tuyet-1767385.html