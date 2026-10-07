Chủ tịch UBND thành phố sẽ đối thoại với thanh niên vào giữa tháng 11

Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trao đổi, thống nhất nội dung chuẩn bị Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2026.

Tại cuộc họp, đại diện các bên liên quan đã trao đổi, thống nhất các nội dung chuẩn bị và phân công nhiệm vụ phục vụ tổ chức hội nghị đối thoại. Trong đó, tập trung vào công tác chuẩn bị nội dung, tổ chức gian hàng triển lãm và tổng hợp các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên.

Với chủ đề “Phát huy thanh niên trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, hội nghị đối thoại dự kiến tổ chức vào giữa tháng 11/2026 với khoảng 500 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn thành phố tham dự.

Đoàn viên, thanh niên có thể quét mã QR để gửi câu hỏi, ý tưởng, đề xuất đến hội nghị đối thoại.

Hội nghị là dịp để Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp đối thoại, lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Qua đó, giải đáp những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên; đồng thời cung cấp, phổ biến các chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Đây cũng là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm bắt những chủ trương của thành phố về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các chương trình hành động trọng điểm. Từ đối thoại, thanh niên có cơ hội bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất về chính sách phát triển thanh niên, giải quyết việc làm, khởi nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò, sức sáng tạo của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Để chuẩn bị nội dung đối thoại, đoàn viên, thanh niên được khuyến khích gửi câu hỏi, ý tưởng, đề xuất và những vấn đề thực tế quan tâm đến hội nghị, nhất là các nội dung về khởi nghiệp, việc làm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và chính sách dành cho thanh niên. Các ý kiến, câu hỏi và đề xuất sẽ được tổng hợp để phục vụ nội dung hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2026.