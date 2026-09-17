Chủ tịch UBND Thành phố quyết định việc thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập: Rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm

Quy chế gồm 3 chương, 14 điều, quy định việc quản lý và sử dụng Quỹ thưởng của Thủ đô. Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý của UBND TP Hà Nội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Theo quy chế, đối tượng được xem xét thưởng gồm tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và ngoài nước có thành tích đặc biệt xuất sắc, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. Các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng quỹ cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng góp phần bảo vệ an ninh và bảo đảm trật tự trên địa bàn TP Hà Nội.

Việc quản lý, sử dụng quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng mục đích, đúng nguồn, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và định mức theo quy định. Quỹ không được sử dụng để chi hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý hoặc các khoản chi không liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của quỹ.

Đáng chú ý, việc xét thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả, sản phẩm, tác động thực tế, mức độ đóng góp, tính bền vững và khả năng lan tỏa đối với Thủ đô. Quy chế ưu tiên những thành tích, công lao mang tính đột phá, góp phần giải quyết các vấn đề lớn, cấp bách hoặc có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình phát triển thành phố.

Mức thưởng phải tương xứng với giá trị đóng góp, hiệu quả thực tiễn, tác động xã hội và mức độ lan tỏa; không thực hiện theo hướng bình quân, cào bằng, hình thức. Trường hợp một thành tích đủ điều kiện áp dụng nhiều chính sách thưởng thì chỉ được hưởng một mức thưởng cao nhất từ Quỹ thưởng của Thủ đô; mỗi thành tích chỉ được thưởng một lần.

Quy chế cũng đặt ra các yêu cầu nhằm bảo đảm tính khách quan trong quá trình xét thưởng. Theo đó, không xét thưởng đối với thành tích, đóng góp chưa được kiểm chứng hoặc đang có tranh chấp về quyền sở hữu, quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ. Các trường hợp đang trong thời gian thanh tra, kiểm tra, điều tra hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận cũng chưa được xem xét thưởng.

Người tham gia thẩm định, xét, đề xuất thưởng phải bảo đảm khách quan, độc lập; không được tham gia đánh giá, thẩm định, đề xuất đối với hồ sơ liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của bản thân, người thân hoặc tổ chức do mình quản lý, điều hành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định thưởng, hủy bỏ quyết định thưởng và thu hồi tiền thưởng. Sở Nội vụ có trách nhiệm hằng năm xây dựng, lập dự toán thu, chi, bảo đảm nguồn kinh phí của Quỹ; tổ chức chi trả tiền thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức. Đồng thời, Sở Nội vụ chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu số về các tập thể, hộ gia đình, cá nhân được thưởng và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố tuyên truyền, lan tỏa các mô hình, sáng kiến, hành động tiêu biểu.

Việc trích lập, bổ sung nguồn cho quỹ được thực hiện trong phạm vi khả năng cân đối của ngân sách Thành phố, sau khi bảo đảm các nhiệm vụ chi ngân sách, nghĩa vụ tài chính và các nguyên tắc xử lý tăng thu theo quy định. Số dư Quỹ cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện việc chi thưởng.