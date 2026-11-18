Giải quyết kịp thời các kiến nghị từ cơ sở

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Quảng Đức, Quảng Hà, Đường Hoa, Cái Chiên trước thềm Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố khóa I, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã thông tin thêm về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế, chính sách của thành phố thời gian qua.

Trực tiếp giải đáp các kiến nghị và chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc đều là những vấn đề thiết thực, gắn với thực tiễn đời sống và định hướng phát triển của địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cử tri các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Cái Chiên cũng đã nêu các kiến nghị, đề xuất liên quan đến phát triển kinh tế thương mại biên giới, kinh tế cửa khẩu và quan tâm tăng cường thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp Hải Hà 2.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Minh Đức (Q.M.G)

Về hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị xem xét bố trí nguồn lực đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông Tỉnh lộ 340 kết nối từ bản Nà Lý, xã Quảng Đức với thôn Tài Chi, Trúc Bài Sơn, Pạc Sủi xã Đường Hoa đến xã Bình Liêu. Cử tri các địa phương cũng kiến nghị đầu tư, kết nối hệ thống đường giao thông tới khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh; đồng thời, đầu tư nâng cấp một số tuyến đường đã xuống cấp ảnh hưởng tới việc đi lại, giao thương tại tuyến đường kết nối xã Đường Hoa đi Hoành Mô và tuyến đường kết nối xã Quảng Tân - Đường Hoa - Quảng Đức.

Ngoài ra, cử tri đề xuất thành phố quan tâm đầu tư phát triển nông sản chủ lực địa phương, nâng cấp quy mô và công suất khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn xã Đường Hoa, triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Quảng Hà và quan tâm tới việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Từ những vấn đề thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần chủ động thông tin đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại nhằm giúp cử tri nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, đồng thời phát huy vai trò giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền.

Xem xét nhiều chính sách mới gắn với đời sống dân sinh và định hướng phát triển

Cũng tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri về Chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp dự kiến xem xét các nội dung báo cáo, thông báo theo quy định và các tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có các nội dung đăng ký bổ sung so với kế hoạch ban đầu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Minh Đức (Q.M.G)

Về các nội dung trọng tâm, kỳ họp sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027, cùng dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2027. Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ xem xét kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Kỳ họp cũng bàn thảo về các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, quản lý đất đai và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách thành phố với ngân sách cấp xã. Đặc biệt, nhiều chính sách mới dự kiến được đưa ra xem xét tại kỳ họp lần này như hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà; khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao và chính sách hỗ trợ công tác dân số trong tình hình mới.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng mong muốn cử tri, nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, định hướng phát triển của thành phố. Sự chung sức của cử tri, nhân dân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sẽ góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển đồng bộ, toàn diện.