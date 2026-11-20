Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và các thành viên Hội đồng điều phối, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị.

Đề án xác định phát triển đô thị thông minh là phương thức quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Trong đó, những vấn đề trọng tâm cần giải quyết gồm: Tập trung khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu kết nối và chia sẻ giữa các sở, ngành, địa bàn; đẩy mạnh số hóa, liên thông và tự động hóa dịch vụ công; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng.

Đồng thời, giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, ngập úng, nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, y tế; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực số và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Kinh Bắc gắn với du lịch.

Các nhiệm vụ, dự án ưu tiên như: Xây dựng nền tảng dùng chung; triển khai các giải pháp chuyên ngành; hoàn thiện thể chế, tổ chức…

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu làm rõ một số nội dung dự thảo đề án.

Nguồn lực sẽ huy động tổng hợp, trong đó ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư nền tảng, dữ liệu lõi, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC), Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC) và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh thuê dịch vụ công nghệ thông tin, hợp tác công – tư, xã hội hóa và hợp tác quốc tế…

Mục tiêu của Đề án, đến năm 2028 hoàn thành các yêu cầu cơ bản về xây dựng nền tảng theo 19 chỉ số quy định tại Thông tư số 03/2026 của Bộ Xây dựng; kiện toàn Hội đồng điều phối, đưa trung tâm dữ liệu, IOC, SOC và các nền tảng lõi vào vận hành; đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, điều hành.

Đến năm 2030, hoàn thành các yêu cầu cơ bản về liên kết hệ thống; hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất, kết nối các ứng dụng, chia sẻ dữ liệu thời gian thực… Đến năm 2035, hoàn thành các tiêu chí cơ bản và nâng cao về đô thị thông minh cấp độ liên kết hệ thống; từng bước tham gia mạng lưới và bảng xếp hạng đô thị thông minh quốc tế.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ góp ý nội dung đề án.

Các đại biểu thảo luận một số nội dung về: Xây dựng dữ liệu chuẩn hóa từng ngành để liên thông kết nối tạo dữ liệu chung của thành phố; cơ chế thử nghiệm, làm rõ cơ chế hợp tác giữa nhà nước và doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng số; thu hút chuyên gia, nhân tài trong nước, quốc tế cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ Bắc Ninh để tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ, kiến thức vận hành đô thị thông minh…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tập trung của đơn vị tư vấn và các chuyên gia trong quá trình xây dựng đề án; đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo Foxconn Việt Nam góp ý dự thảo đề án.

Về nội dung, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, đề án phải có tầm nhìn dài hạn nhưng bảo đảm tính khả thi, có thể triển khai hiệu quả trong thực tiễn, tránh tình trạng xây dựng đề án mang tính hình thức, thiếu khả năng ứng dụng. Cách tiếp cận cần xác định rõ đô thị thông minh là xây dựng khung nền tảng, trong đó phân định cụ thể vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và doanh nghiệp; không đơn thuần là đầu tư công nghệ mà cốt lõi là xây dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ, làm cơ sở hình thành bản sao số phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển đô thị.

Đối với Bắc Ninh, việc phát triển đô thị thông minh phải gắn chặt với giải quyết các bài toán lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn FDI. Trong đó, cần ưu tiên phát triển đô thị thông minh gắn với khu, cụm công nghiệp thông minh, sản xuất và kinh doanh thông minh; đồng thời chú trọng các lĩnh vực trực tiếp phục vụ đời sống người dân như văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường và an ninh.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đề án làm rõ các điều kiện bảo đảm triển khai lâu dài, gồm hạ tầng số, hạ tầng dùng chung, hệ thống dữ liệu, khả năng liên thông, an toàn thông tin và nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình thực hiện cần kế thừa, khai thác hiệu quả các hạ tầng, kho dữ liệu hiện có, đẩy mạnh số hóa, chuẩn hóa dữ liệu; đồng thời gắn kết đồng bộ giữa hạ tầng số với hạ tầng vật lý, góp phần định hướng đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển các nền tảng và dịch vụ đô thị thông minh. Nhà nước tập trung vào công tác quy hoạch, điều phối, xây dựng dữ liệu, nền tảng thống nhất và kết nối; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, khai thác các dịch vụ như: Camera an ninh, du lịch số và các tiện ích thông minh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Về nguồn lực thực hiện, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu phương án bảo đảm nguồn lực, nhất là khai thác hiệu quả các nguồn vốn dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sau khi đề án được cấp có thẩm quyền thông qua, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị cơ quan thường trực là Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết theo từng lĩnh vực, từng cấp; rà soát, hoàn thiện các bài toán lớn đã xác định, đồng thời sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp. Trước mắt, tập trung vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường và bảo đảm an ninh.