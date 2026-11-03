Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn: Triển khai đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026

Chiều 3/11, UBND thành phố tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 3,42% so với tháng trước và tăng 22,43% so với cùng kỳ năm 2025; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 312,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,75% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,75% so với tháng trước.

Đáng chú ý cán cân thương mại tháng 10 đã chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu với tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 101,3 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực, lũy kế 10 tháng đạt hơn 19,7 tỷ USD; riêng thu hút vốn FDI đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước lũy kế đến nay đạt 76,8 nghìn tỷ đồng, vượt 6,1% dự toán cả năm.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu về tình hình tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản ổn định, bảo đảm tiến độ mùa vụ. Đến nay, thu hoạch đạt 61,6 nghìn ha lúa mùa, năng suất bình quân ước đạt 56,5 tạ/ha, tăng 6,4 tạ/ha so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt khoảng 18,6 nghìn ha, bằng 71% kế hoạch. Sản lượng cây ăn quả năm 2026 ước đạt 118,6 nghìn tấn, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 31/10, tổng giá trị giải ngân đạt 16,8 nghìn tỷ đồng, bằng 69 % kế hoạch thành phố đã giao chi tiết, bằng 104,6% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Toàn thành phố tạo việc làm mới cho 44,4 nghìn lao động; có hơn 2,64 triệu người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, bộ máy chính quyền sau một tháng hoạt động theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương vận hành ổn định, thông suốt. Chỉ số Chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tăng từ vị trí 28/34 lên 13/34; Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) đạt 50,96 điểm, xếp thứ 5 cả nước. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt thấp so với kịch bản đề ra. Lĩnh vực dịch vụ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; cán cân thương mại tuy có cải thiện nhưng lũy kế 10 tháng năm 2026 Bắc Ninh vẫn nhập siêu khoảng 2,1 tỷ USD. Tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người chết so với cùng kỳ, đòi hỏi tiếp tục nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế...

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương: Triển khai đợt thi đua nước rút, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; khẩn trương rà soát, đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ người phụ trách, rõ nhiệm vụ, rõ tiến độ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra hằng ngày, hằng tuần; cập nhật, cung cấp đầy đủ số liệu, bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố chính xác, công khai.

Đồng thời phối hợp với các Ban của HĐND thành phố rà soát, đề xuất các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian; chủ động chuẩn bị các nội dung từ sớm, tránh tình trạng bị động, dồn việc vào thời điểm sát kỳ họp, ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu và tiến độ giải quyết công việc.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ cao trong hai tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, bảo đảm kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung đánh giá kết quả sản xuất vụ mùa, tình hình triển khai vụ đông; đánh giá sản lượng cây ăn quả để có giải pháp bù đắp phần còn thiếu hụt.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thu, nhất là thu thuế, phí, bảo đảm thu đúng, thu đủ; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tạo nguồn thu cho ngân sách. Công tác điều hành ngân sách cần linh hoạt, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển cả trước mắt và lâu dài.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực khoáng sản, điện, nước, môi trường và đời sống dân sinh; ưu tiên bố trí nguồn lực cho các dự án đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Củng cố hệ thống trường, lớp học; xây dựng vị trí việc làm; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo và chủ động chuẩn bị nguồn lực chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2027.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân đúng thẩm quyền, đúng quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đời sống Nhân dân.

Hội nghị cũng xem xét và thông qua một số nội dung: Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; Quyết định của UBND thành phố phân cấp phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ, dự án khuyến nông cấp tỉnh hàng năm; Dự thảo kế hoạch phát triển sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên đội dân phòng…