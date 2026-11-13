Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn tiếp xúc cử tri phường Nam Sơn

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành và phường Nam Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng thông báo tới cử tri phường Nam Sơn dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước và báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố 10 tháng năm 2026.

Các đại biểu chủ trì buổi tiếp xúc.

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (9 và 10/12), tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó xem xét, thông qua 38 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và đời sống Nhân dân.

Cử tri phường Nam Sơn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, đầu tư hạ tầng và chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Về đất đai, cử tri đề nghị rà soát, phân loại, có phương án xử lý các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền; hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện; tháo gỡ khó khăn khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở. Đồng thời, xem xét cơ chế điều tiết tiền sử dụng đất dân cư dịch vụ, bổ sung kinh phí để phường thanh toán chi phí đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ giao đất cho người dân.

Cử tri đề nghị xác định lộ trình đầu tư tuyến đường từ Km9 Quốc lộ 38 vào đường Đàm Văn Tiết; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường tỉnh 278; hoàn thiện các hạng mục dở dang tại chùa Dạm, bổ sung lan can bảo vệ, bảo đảm an toàn cho du khách. Quan tâm đầu tư nâng cấp đường giao thông, nhà văn hóa; xử lý các dự án chậm triển khai; khảo sát, bổ sung trạm biến áp, khắc phục tình trạng quá tải, mất điện.

Cử tri tổ dân phố Đông Đa nêu ý kiến.

Về chuyển đổi số, cử tri kiến nghị tích hợp, liên thông các cổng dịch vụ công; nâng cấp hạ tầng Cổng “Bình dân học vụ số”; tập huấn kỹ năng cho cán bộ cơ sở, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm chế độ, kinh phí hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; hướng dẫn chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên biệt phái về cơ quan chuyên môn cấp phường; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân bị thu hẹp đất nông nghiệp; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và bảo tồn di tích.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Nam Sơn; đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, từ tháng 9/2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, là thành quả của cả quá trình nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết và đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được đánh giá cao. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai theo kế hoạch.

Trong 10 tháng năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt kết quả khả quan; thu ngân sách nhà nước hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Thành phố đang tập trung các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt kết quả cao hơn, tạo nền tảng để từ năm 2027, Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương có số thu ngân sách cao của cả nước; bảo đảm nguồn thu ổn định, bền vững.

Trực tiếp trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, đối với các chủ trương, chế độ, chính sách chung, thành phố sẽ nghiên cứu, triển khai theo hướng kế thừa và lựa chọn những cơ chế, chính sách có mức hỗ trợ cao nhất, tối ưu nhất của hai tỉnh trước khi sáp nhập; bảo đảm trong khung tối đa theo quy định của Trung ương, phát huy hiệu quả các chính sách, quyền lợi tốt nhất cho người dân và các đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phường Nam Sơn tiếp tục quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, chú trọng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống dân sinh; tăng cường bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn cùng các đại biểu và cử tri phường Nam Sơn.

Đồng chí mong muốn Nhân dân tiếp tục chia sẻ, đồng hành với chính quyền cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới. Đồng thời tin tưởng, đội ngũ cán bộ cơ sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, đặt lợi ích chung và sự phát triển của địa phương lên hàng đầu. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chung sức xây dựng phường Nam Sơn ngày càng phát triển.