Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn làm việc với Tòa Giám mục Bắc Ninh về công tác giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Sáng 3/11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đến thăm và làm việc với Tòa Giám mục Bắc Ninh về nội dung công tác giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Tiếp đoàn có Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh và các chức sắc công giáo.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn và Giám mục Đỗ Quang Khang chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng năm 2026; đồng thời trao đổi về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án.

Sau khi được công nhận là thành phố, Bắc Ninh đang có những bước phát triển tích cực, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Thành phố xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm vê: Đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược; nâng cao năng lực sản xuất, khoa học công nghệ và năng lực nội tại; chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là người dân vùng khó khăn; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh…

Các linh mục trao đổi tâm tư, nguyện vọng của giáo dân trong vùng dự án.

Trong đó, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định là công trình có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khu vực phía Bắc. Đồng chí nhấn mạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đến nay cơ bản hoàn thành. Kết quả này có sự đóng góp, đồng thuận và ủng hộ rất lớn của Nhân dân, trong đó có bà con giáo dân, cùng sự quan tâm, chia sẻ, động viên của Đức Giám mục và các linh mục Tòa Giám mục Bắc Ninh. Thành phố trân trọng ghi nhận, biết ơn những đóng góp, hy sinh của người dân vì lợi ích chung, vì sự phát triển lâu dài của địa phương và đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận một số công việc chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư. Với quy mô lớn, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do công tác chuẩn bị đầu tư ban đầu chưa sát thực tế; tiến độ thi công của một số nhà đầu tư còn chậm. Thành phố cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những hạn chế này.

Đại diện nhà đầu tư và các sở, ngành, địa phương thông tin về công tác giải phóng mặt bằng dự án, tiến độ xây dựng các khu tái định cư.

Trước mắt, các khu tái định cư đủ điều kiện sẽ được xem xét bàn giao tạm mặt bằng để người dân sớm xây dựng nhà ở. Việc hoàn thiện hạ tầng, hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng đang được yêu cầu đẩy nhanh. Đối với những khó khăn, vướng mắc về chính sách và các trường hợp đặc thù, trong đó có các cơ sở tôn giáo, nhà tình thương…thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát, xem xét, giải quyết thấu đáo, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn khẳng định, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra là các cấp chính quyền, địa phương và nhà đầu tư phải nêu cao trách nhiệm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các phần việc còn lại, không để chậm trễ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Đồng thời, mong muốn Đức Giám mục và các linh mục tiếp tục quan tâm, đồng hành, chia sẻ, ủng hộ chính quyền trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, góp phần củng cố khối đoàn kết, đồng thuận và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân.

Các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhất là mốc thời gian hoàn thành, việc di chuyển và xây dựng hoàn trả các công trình tôn giáo; công tác chuẩn bị cho việc bay thử nghiệm; tiến độ xây dựng các khu tái định cư; công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhà tình thương Hương La (phường Lương Tài); cảnh quan hồ nước các khu tái định cư…

Quang cảnh buổi làm việc.

Thay mặt giáo phận, Giám mục Đỗ Quang Khang bày tỏ sự đồng thuận và thiện chí phối hợp với chính quyền thành phố trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến các công trình tôn giáo nằm trong phạm vi ảnh hưởng của các dự án, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đức Giám mục khẳng định, hoàn toàn đồng thuận, sẵn sàng chịu trách nhiệm và phối hợp cùng các linh mục, chức sắc có liên quan để triển khai, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện hay gây khó khăn cho quá trình thực hiện.

Đức Giám mục đánh giá cao tinh thần làm việc thẳng thắn, rõ ràng, quyết liệt của lãnh đạo thành phố; cho rằng những vấn đề còn vướng mắc cần được trao đổi trên tinh thần cởi mở, chân thành, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Đối với những nội dung liên quan đến di dời, đền bù, hỗ trợ, các bên cần tiếp tục phối hợp, xem xét, sắp xếp trên cơ sở phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Đức Giám mục tin tưởng, với thiện chí, trách nhiệm và sự đồng hành của chính quyền cùng Giáo hội, dù khó khăn đến đâu, các vướng mắc cũng sẽ từng bước được tháo gỡ, góp phần bảo đảm lợi ích chung của người dân và sự phát triển của địa phương, vì tương lai đất nước.