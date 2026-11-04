Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn khảo sát quy hoạch các dự án, công trình trọng điểm

Sáng 4/11, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Sở Xây dựng, Tài chính và địa phương liên quan đi khảo sát điểm quy hoạch một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa- thể thao, giao thông, khu đô thị, cảng cạn, chợ đầu mối quốc tế…thuộc Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn kiểm tra hiện trạng khu vực giao giữa đường 120 m kết nối sân bay Gia Bình với đường tỉnh 293 (phường Tân An).

Sau khi trực tiếp khảo sát quy hoạch hướng tuyến xây dựng đường 120 m kết nối từ sân bay Gia Bình đến đường tỉnh 293 (phường Tân An); khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế (phường Tiền Phong); khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp (phường Tân Tiến); cảng cạn Sen Hồ (phường Nếnh); đường giao thông và cơ sở y tế (phường Tự Lạn)…

Các đại biểu tham quan phối cảnh khu đô thị hỗn hợp, giải trí cấp cao phường Tân Tiến.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các Sở Xây dựng, Tài chính phối hợp với chủ đầu tư, các địa phương nghiên cứu, tính toán lại các nút giao giữa đường tỉnh 293 và đường 120 m kết nối sân bay Gia Bình phù hợp với hiện trạng, bảo đảm kết nối thuận tiện và tránh lãng phí trong đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố khảo sát điểm quy hoạch cảng cạn Sen Hồ (phường Nếnh).

Đồng thời tiếp tục nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi công đường tỉnh 293, nhất là về nguồn đất đắp để đẩy nhanh tiến độ dự án; chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng tuyến đường 293 tập trung nhân lực, phương tiện máy, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông khu vực công trường…

Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Hoàng Sơn khảo sát các dự án quy hoạch tại phường Tự Lạn.

Về công tác thực hiện quy hoạch, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện dự án, công trình theo quy hoạch được duyệt. Nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố có những điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng, định hướng phát triển của thành phố; đặc biệt là phát huy được tiềm năng, thế mạnh của khu vực và tạo thuận lợi cũng như tăng tính hấp dẫn trong thu hút đầu tư.