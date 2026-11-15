Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Lân, xã Văn Môn

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố, một số sở ngành thành phố, xã Văn Môn và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Đức Lân.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn tặng ảnh Bác Hồ chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Đức Lân.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân thôn Đức Lân cùng ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Là khu dân cư có truyền thống đoàn kết, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, năm 2026, cán bộ và Nhân dân thôn Đức Lân luôn bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân của thôn đạt từ 30 - 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,18%.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn thăm hỏi, động viên người cao tuổi thôn Đức Lân.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực với 96% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Các mô hình “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” được duy trì hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn trao Bằng khen của UBND thành phố cho thôn Đức Lân.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Hoàng Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Đức Lân đạt được. Thông tin khái quát về bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026 với những con số ấn tượng, đồng chí nhấn mạnh, sự phát triển của thành phố được tạo nên từ sự đồng lòng, chung sức và những đóng góp thiết thực của mỗi người dân; phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Văn Môn, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Đức Lân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao thu nhập. Chính quyền xã đồng hành, hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, đào tạo nghề, kết nối việc làm; quan tâm hỗ trợ sinh kế cho các hộ khó khăn, phấn đấu để thôn không còn hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2027.

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, thoát nước và thiết chế văn hóa; tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; chăm lo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí lưu ý chính quyền cơ sở cần gần dân, trọng dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư; thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, công trình, khoản đóng góp của cộng đồng, phát huy quyền giám sát của người dân.

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Phạm Hoàng Sơn tặng hoa, quà, ảnh Bác Hồ chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Đức Lân; thôn Đức Lân vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố và Giấy khen của UBND xã.