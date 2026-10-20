Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhân ngày 20/10

Cùng dự có các đồng chí: Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Tân Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Thế Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố chúc mừng chị em nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Hoàng Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới cán bộ, hội viên phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong thời gian qua. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và sáng tạo, các cấp Hội cùng hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển du lịch, tạo sinh kế cho hội viên và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Đồng chí nhấn mạnh, với lực lượng đông đảo, phụ nữ có vai trò quan trọng trong gia đình, trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tại các khu, cụm công nghiệp, lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ lớn, có nhiều đóng góp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng của địa phương.

Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được nâng lên, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; tạo môi trường để chị em phát huy năng lực, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Các đại biểu chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Hoàng Sơn chúc cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui; tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, trách nhiệm, tỏa sáng trong công việc, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố, đồng chí Nguyễn Phương Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cảm ơn sự ghi nhận của Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn và các lãnh đạo thành phố với công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đồng thời khẳng định, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, qua đó nâng cao hiệu quả công tác Hội, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.