Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Hòa Bình, phường Trấn Biên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cho khu phố Hòa Bình. Ảnh: Phước Thọ

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam; Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hân cùng đông đảo người dân trên địa bàn khu phố Hòa Bình.

Trong năm 2026, khu phố Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật sau sáp nhập, hiện có 3.200 hộ dân và trên 13.000 nhân khẩu. Hạ tầng đô thị được nâng cấp mạnh mẽ thông qua việc thảm nhựa, bê tông hóa đường hẻm, lắp đèn chiếu sáng và đảm bảo 100% hộ dân có nước sạch sinh hoạt.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên trao tặng công trình an sinh xã hội trị giá 50 triệu đồng cho khu phố Hòa Bình. Ảnh: Phước Thọ

Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo đạt hiệu quả tích cực, khu phố đã phối hợp với Quỹ CEP và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ tổng số vốn vay gần 5,8 tỷ đồng cho gần 340 hộ. Đặc biệt, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được giữ vững với 95% hộ gia đình tham gia hội họp, kết hợp triển khai hiệu quả chuyển đổi số qua mô hình Tháng nghe dân nói bằng mã QR và các ứng dụng công nghệ để kịp thời tiếp nhận phản ánh từ nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Phước Thọ

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út ghi nhận và biểu dương những kết quả của khu phố Hòa Bình trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định thành tích này có sự góp công, góp sức của toàn thể nhân dân trên địa bàn khu phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên Hồ Văn Nam tặng hoa cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Hòa Bình. Ảnh: Phước Thọ

Để tiếp tục phát triển bền vững, lãnh đạo thành phố đề nghị khu phố cần phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết, chủ động khắc phục các mặt tồn tại, đặc biệt là tập trung xử lý dứt điểm tình trạng ngập lụt cục bộ và lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời, bà con cần nâng cao tính tự giác, nêu gương, phát huy quyền tự quản tại địa phương và chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm giữ vững an ninh trật tự. Qua đó, đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu phố văn minh, văn hóa, giữ gìn truyền thống tốt đẹp tại cơ sở và đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của phường Trấn Biên cũng như thành phố Đồng Nai.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đã trao tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai cho khu phố Hòa Bình; Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên cũng trao tặng công trình an sinh xã hội trị giá 50 triệu đồng cho khu phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và phường Trấn Biên đã tặng giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản", góp phần xây dựng khu phố ngày càng đoàn kết, văn minh và nghĩa tình.

Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hân trao tặng 5 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo phường Trấn Biên. Ảnh: Phước Thọ

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên đã tặng quà cho người dân và các hộ nghèo trên địa bàn.