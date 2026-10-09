Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ sáu từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores. Ảnh: T.CÔNG

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố và các sở, ngành.

Đến thăm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores (phường Ngũ Hành Sơn), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động và tiến độ triển khai dự án. Theo báo cáo, giai đoạn 1 của dự án gồm khách sạn tiêu chuẩn 5 sao (hơn 500 phòng) cùng khu phức hợp giải trí có thưởng đã đi vào hoạt động từ năm 2010.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty nộp ngân sách nhà nước khoảng 400 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động địa phương và đang tập trung triển khai giai đoạn 2 với quy mô hơn 800 phòng khách sạn 5 sao.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với kinh tế - xã hội thành phố và đánh giá việc triển khai giai đoạn 2 với định hướng dịch vụ đẳng cấp quốc tế là rất phù hợp chủ trương tái cấu trúc ngành du lịch, ưu tiên phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố.

Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào vận hành; khẳng định chính quyền luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để nhà đầu tư yên tâm phát triển lâu dài.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ sáu, từ trái sang) thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang (FUTA Land). Ảnh: T.CÔNG

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang (FUTA Land).

Sau khi nghe báo cáo tiến độ các dự án và kiến nghị tháo gỡ khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố là cầu thị, đồng hành doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết các vướng mắc, tồn đọng theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị FUTA Land tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương, bảo đảm chất lượng công trình, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp tiếp tục đạt nhiều thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đà Nẵng.