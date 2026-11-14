Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Phước Công

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 3, từ phải qua) trao quà cho đại diện thôn Phước Công. Ảnh: VINH ANH

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đảng ủy UBND thành phố và Văn phòng UBND thành phố.

Thôn Phước Công được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Phước Công 1 và Phước Công 2, cách trung tâm xã khoảng 7km. Toàn thôn hiện có 227 hộ với 924 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97%.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: VINH ANH

Sau khi sáp nhập, thôn từng bước ổn định tổ chức; nhân dân tăng cường giao lưu, gắn bó, cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, đồng thuận.

Đến nay, toàn thôn có trên 82% hộ gia đình có công trình vệ sinh; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức thành công. Qua bình xét, thôn có 210 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026, tỷ lệ 95,89%.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thôn Phước Công. Ảnh: VINH ANH

Trong năm, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp vận động trao tặng 265 suất quà (tổng trị giá 265 triệu đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng biểu dương tinh thần đoàn kết và những kết quả mà cán bộ, nhân dân thôn Phước Công đạt được thời gian qua.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng trải nghiệm đánh cồng chiêng của đồng bào dân tộc Giẻ Triêng. Ảnh: VINH ANH

Đồng thời, mong muốn nhân dân thôn Phước Công đẩy mạnh đổi mới “nếp nghĩ, cách làm”, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp với xây dựng đời sống văn minh.

Lãnh đạo thành phố đề nghị tiếp tục giữ gìn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung hỗ trợ các gia đình yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững và chăm lo tốt hơn cho công tác giáo dục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn việc học của học sinh.

Dịp này, lãnh đạo thành phố tặng quà cho 7 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn Phước Công.