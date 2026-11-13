Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu kịp thời gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 13/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh thăm, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại một số doanh nghiệp, Trung tâm thương mại AEON MALL Huế và kiểm tra thực tế tại chợ Phú Bài.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị Trung tâm thương mại AEON MALL Huế, quan tâm đưa thêm các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Huế vào kinh doanh. Ảnh: Ngọc Hiếu

Mở rộng thị trường

Tại Nhà máy sản xuất rượu Sake (phường Thủy Xuân), đại diện Công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế (Hue Foods) cho biết, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động từ năm 1995, công suất thiết kế 2,95 triệu lít/năm. Năm 2025, sản lượng sản xuất đạt 600.000 lít, tăng 36,36%; sản lượng tiêu thụ đạt 549.344 lít, tăng 52,17% so với năm 2024.

Trực tiếp tìm hiểu dây chuyền sản xuất và tình hình tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị doanh nghiệp phát huy lợi thế quy trình sản xuất của Nhật Bản, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và khai thác tốt hơn công suất nhà máy. Đồng thời, tích cực xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng để mở rộng thị trường trong nước, nhất là tại các thị trường lớn ở miền Bắc, miền Nam. Doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến việc đưa sản phẩm sản xuất tại Huế tiếp cận người tiêu dùng địa phương, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cũng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, khả năng phát triển vùng nguyên liệu tại A Lưới nhằm chủ động nguồn cung, giảm chi phí vận chuyển và giá thành. Về định hướng đầu tư lâu dài, cần rà soát nhu cầu sử dụng nguồn nước, nghiên cứu phương án bố trí cơ sở sản xuất phù hợp, gắn với đổi mới công nghệ.

Tại Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON của Công ty TNHH EON Industry Việt Nam, doanh nghiệp báo cáo dự án được đầu tư trên diện tích 6,1 ha, hoàn thành và đưa vào hoạt động từ quý III/2026. Năm 2026, doanh thu ước đạt 487,27 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,68 triệu USD; tạo việc làm cho 1.056 lao động, trong đó khoảng 99% là lao động địa phương.

Hiện, nhà máy sản xuất khoảng 200.000 sản phẩm/tháng, chủ yếu theo đơn đặt hàng của khách hàng nước ngoài, đáp ứng thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn riêng của từng đối tác.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra sản phẩm tại Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON của Công ty TNHH EON Industry Việt Nam. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận tình hình hoạt động và những đóng góp của Công ty trong tạo việc làm cho lao động địa phương; đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân.

Đến thăm Nhà máy sản xuất men Frit của Công ty Cổ phần Frit Huế, đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ đầu tư và kế hoạch phát triển sản xuất. Dự án có quy mô 12,77 ha, công suất thiết kế 220.000 tấn/năm. Doanh nghiệp đã hoàn thành hai nhà xưởng với tổng diện tích khoảng 45.000m² cùng các hạng mục phụ trợ, đưa vào hoạt động một phần giai đoạn 1 với công suất khoảng 60.000 tấn/năm; dự kiến đến cuối năm 2026 nâng công suất lên khoảng 80.000 - 90.000 tấn/năm. Công ty đang đầu tư chuyển đổi nhiên liệu từ than đá sang viên nén năng lượng và khí LNG. Năm 2026, doanh thu ước tăng 7,69%, kim ngạch xuất khẩu tăng 17,65% so với năm 2025.

Tại Công ty TNHH MTV Hanex Huế, doanh nghiệp cho biết nhà máy sản xuất ba lô, túi xách và nguyên phụ liệu ngành may được xây dựng trên diện tích 2,66 ha, công suất thiết kế 1,92 triệu sản phẩm/năm, đi vào hoạt động từ quý III/2018.

Năm 2026, doanh thu của Công ty ước đạt 182 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,62 triệu USD, tăng 21% so với năm 2025; nộp ngân sách ước đạt 1,81 tỷ đồng, tăng 11%; sử dụng 1.032 lao động. Doanh nghiệp phản ánh một số khó khăn do biến động giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, logistics và tỷ giá; việc tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề, còn hạn chế.

Qua các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh động viên các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường, qua đó tạo thêm việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Tại Trung tâm thương mại AEON MALL Huế, đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị đơn vị quan tâm đưa thêm các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Huế vào kinh doanh, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương. Bên cạnh các mặt hàng khô, cần mở rộng kết nối, tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm khác của địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị đơn vị cung cấp cụ thể các yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, tiêu chuẩn và điều kiện cung ứng để các sở chuyên môn phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối. Đối với những sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, cần xem xét giới thiệu, mở rộng tiêu thụ tại các siêu thị khác trong hệ thống AEON, tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường, góp phần ổn định đầu ra cho doanh nghiệp và người dân.

Giải quyết dứt điểm tồn tại tại chợ Phú Bài

Tại chợ Phú Bài, trên cơ sở những phản ánh, kiến nghị của người dân qua tiếp công dân, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan; đồng thời nghe báo cáo và chỉ đạo xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác chợ.

Theo báo cáo của UBND phường Phú Bài, hiện có 590/644 lô, quầy đang hoạt động kinh doanh. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến bố trí, sử dụng lô, quầy; trật tự xây dựng; phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ môi trường và công tác quản lý, khai thác chợ.

Tại khu vực đường Sóng Hồng, đơn vị quản lý chợ đã tháo dỡ 23 lô, quầy hết hạn hợp đồng; bổ sung khu vực trông giữ xe và tổ chức phân luồng giao thông. Một số nội dung về di dời, bố trí lại vị trí kinh doanh, thủ tục đầu tư, xây dựng và phương án quản lý, khai thác chợ đang tiếp tục được phối hợp xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tại chợ Phú Bài. Ảnh: Ngọc Hiếu

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, gắn với các nội dung người dân đã phản ánh qua tiếp công dân. Việc xử lý phải có tình, có lý, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, không để những thiếu sót của cơ quan quản lý và doanh nghiệp gây thiệt hại cho tiểu thương; trước mắt, bảo đảm ổn định hoạt động buôn bán trong dịp Tết.

Đối với phương án di dời, bố trí lại các lô, quầy kinh doanh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phải lấy ý kiến các hộ liên quan, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai. Đồng thời, giải quyết việc bố trí mái che tại lối đi, bảo đảm che mưa, che nắng, thuận tiện cho người dân đi lại, mua bán.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Phú Bài rà soát, hướng dẫn xử lý các nội dung về quy hoạch, xây dựng; trường hợp cần thiết, thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định, bảo đảm đồng bộ giữa các cấp quy hoạch. Địa phương phối hợp với đơn vị quản lý chợ hoàn thiện phương án sắp xếp, bố trí kinh doanh và các thủ tục điều chỉnh liên quan theo thẩm quyền.