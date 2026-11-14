Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu cam kết tiến độ giải ngân từng dự án

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Ngày 14/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và ban quản lý dự án về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; rà soát tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trong danh mục đầu tư công năm 2027.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị tái định cư, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Mặc dù UBND thành phố đã triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn, việc thực hiện tại một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương vẫn còn hạn chế. Trong đó, việc xác định nguồn gốc sử dụng đất còn vướng mắc; một số dự án chưa xác định được vị trí, quỹ đất tái định cư. Tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chậm, ảnh hưởng đến việc bố trí chỗ ở cho người dân và bàn giao mặt bằng.

Tại cuộc họp, các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân những tháng cuối năm; trao đổi về công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bố trí vốn thanh toán và chuẩn bị đầu tư. Một số đơn vị đề xuất rà soát, điều chuyển vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, bổ sung vốn để hoàn thành, thanh toán, quyết toán các dự án.

Phối hợp tháo gỡ vướng mắc từng dự án

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý tỷ lệ giải ngân còn thấp, trong khi điều kiện thời tiết thời gian qua khá thuận lợi cho thi công. Nhiều vướng mắc đã được UBND thành phố tổ chức họp chuyên đề để xem xét, tháo gỡ nhưng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được quy định rõ, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu khắc phục những hạn chế trong phối hợp, nhất là giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong giải phóng mặt bằng, phê duyệt phương án bồi thường, chuẩn bị khu tái định cư.

Các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, xác định cụ thể điểm nghẽn và giải pháp xử lý đối với từng dự án, tránh báo cáo chung chung; đồng thời gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Các cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, vận dụng đầy đủ quy định pháp luật, tham khảo những cách làm phù hợp để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo UBND thành phố xem xét theo thẩm quyền.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị tiếp tục tổng hợp những vướng mắc về cơ chế, chính sách để thành phố xem xét, xử lý. Những dự án chưa xác định được vị trí tái định cư phải làm rõ nguyên nhân và hướng giải quyết. Thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện thiết yếu về điện, nước trước khi bố trí người dân vào ở.

Về vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện công bố giá hằng tháng, kịp thời cập nhật biến động thị trường và rà soát những vướng mắc về nguồn cung. Các ban quản lý dự án phối hợp với nhà thầu chủ động kế hoạch cung ứng, dự trữ vật liệu phục vụ thi công.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát năng lực thực tế của từng nhà thầu, từ khả năng huy động nhân lực, thiết bị, tài chính đến việc thực hiện hợp đồng. Đối với nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, cần kiên quyết áp dụng chế tài theo hợp đồng, xem xét thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định.

Cam kết các mốc giải ngân, theo dõi tiến độ hằng tuần

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, ngay sau cuộc họp, các ban quản lý dự án xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết, gắn với tỷ lệ giải ngân của từng công trình và kết quả chung của đơn vị. Các đơn vị phải cam kết những mốc giải ngân cụ thể, phấn đấu cuối tháng 11 đạt 75 - 80%, cuối tháng 12 đạt 90% và hết tháng 1/2027 đạt 100%.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành thông tin tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Ngọc Hiếu

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm việc cụ thể với nhà thầu, xác định khối lượng có thể thực hiện, nhu cầu vốn và khả năng giải ngân của từng dự án từ nay đến cuối năm. Đồng thời, chủ động hoàn thiện hồ sơ thanh toán, rà soát nhu cầu tạm ứng theo hợp đồng, bảo đảm đúng quy định và gắn với tiến độ thực hiện.

Đối với các công trình còn thiếu vốn để hoàn thành, nhất là những công trình tiếp nhận từ cấp huyện trước đây, các đơn vị khẩn trương tổng hợp, báo cáo để xem xét bố trí vốn, giải quyết dứt điểm.

Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Tài chính tham mưu văn bản chỉ đạo cụ thể các biện pháp đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm; nhắc nhở các chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình. Đồng thời, hoàn thiện báo cáo kèm tiến độ từng công trình, dự án để phục vụ theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chủ động hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Công tác chuẩn bị đầu tư phải được triển khai song song với nhiệm vụ giải ngân năm 2026, bảo đảm chỉ bố trí vốn cho các dự án đủ điều kiện.