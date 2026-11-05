Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu gỡ khó về vốn cho 5 tuyến đường sắt đô thị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng cho 5 tuyến đường sắt đô thị; đồng thời xây dựng phương án tài chính dài hạn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Chiều 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ hai tháng cuối năm 2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Xây dựng phương án tài chính dài hạn cho đường sắt đô thị

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có các tuyến đường sắt đô thị, công trình giao thông trọng điểm và dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc bố trí và tạm ứng vốn cho một số dự án lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, vẫn gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng, các ban quản lý dự án và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu vốn, tiến độ giải ngân và những khó khăn trong bố trí vốn tạm ứng cho 5 tuyến đường sắt đô thị. Trên cơ sở đó, khẩn trương đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tiến độ triển khai theo quy định.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xây dựng phương án tài chính tổng thể cho chương trình phát triển đường sắt đô thị, xác định rõ nhu cầu vốn trong các giai đoạn 2026-2030, 2031-2035 và những giai đoạn tiếp theo. Phương án phải làm rõ khả năng cân đối vốn ngân sách, vốn vay, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực thông qua phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác quỹ đất, phát triển các khu vực nhà ga và dịch vụ gắn với đường sắt đô thị.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, phương án tài chính phải xác định cụ thể khả năng tạo nguồn thu từ các khu vực TOD để đầu tư hạ tầng, đồng thời làm rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý, khai thác nguồn lực. Những yêu cầu trên được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng, trong khi áp lực cân đối và giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm còn rất lớn.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, trong 10 tháng năm 2026, Sở đã tham mưu thành phố triển khai 14 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, với tổng mức đầu tư khoảng 2,3 triệu tỷ đồng; tham mưu ban hành 26 lệnh xây dựng công trình khẩn cấp với tổng mức đầu tư khoảng 101.303 tỷ đồng.

Cùng với đó, sở đã chỉ đạo xử lý 320 dự án đầu tư công chậm triển khai. Đối với các dự án ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc phạm vi được giao chủ trì xử lý, sở đã tham mưu chấm dứt 33 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tiếp tục thực hiện 102 dự án và trình UBND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 27 dự án.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, khối lượng vốn đầu tư công còn phải giải ngân khoảng 86.532 tỷ đồng. Bên cạnh áp lực giải ngân, việc bảo đảm nguồn lực tạm ứng hợp đồng cho 5 tuyến đường sắt đô thị trong những tháng cuối năm 2026 cũng gặp nhiều khó khăn.

Đẩy nhanh giải ngân, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các tuyến đường sắt đô thị, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu ngành Tài chính tập trung tham mưu các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 125.444 tỷ đồng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt gần 4,17 tỷ USD, bằng 92,7% kế hoạch năm; Hà Nội đứng thứ hai cả nước về số dự án FDI được cấp mới. Thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27.687 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 527.436 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến. Đối với một số thủ tục liên quan đến chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và xác định dự án cần triển khai ngay, tổng thời gian giải quyết kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ được rút từ 17 xuống còn 12 ngày làm việc, giảm 29,4%.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận những chuyển biến trong công tác tham mưu của Sở Tài chính, nhất là điều hành ngân sách, đầu tư công, thu hút đầu tư, quản lý tài sản công, cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, áp lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 còn rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 11%, kinh tế Hà Nội phải tăng khoảng 16,55% trong quý IV. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ngành.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện 10 tháng và tình hình thực tế, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược, chủ động đề xuất giải pháp cụ thể, sát thực tiễn. Những nhiệm vụ còn khó khăn phải được rà soát, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các nguồn thu, khai thác hiệu quả dư địa, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm.

Cùng với đó, cần chú trọng huy động nguồn lực xã hội, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Những khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến triển khai dự án và phát triển cụm công nghiệp, phải được tháo gỡ kịp thời, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư.

Trước đó, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng kịch bản điều hành những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Đối với tăng trưởng kinh tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị không có tư tưởng trông chờ, phải lượng hóa cụ thể từng chỉ tiêu, xác định mức độ hoàn thành trên cơ sở số liệu thống kê và đánh giá chính xác.

Đặc biệt, đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Tiến độ phải được theo dõi hằng ngày; trường hợp dự án chậm chuyển biến sau một tuần, các sở, ngành phải trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Các đơn vị cũng phải tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước, khắc phục tình trạng vốn đã được bố trí nhưng không giải ngân, gây lãng phí nguồn lực. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Sở Tài chính tập trung hoàn thiện 10 dự thảo nghị quyết trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm; tham mưu các cơ chế, chính sách tài chính, đầu tư quan trọng;?trong đó, có Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2027.

Sở cũng tập trung chuẩn bị các nội dung điều hành kinh tế, ngân sách và đầu tư công năm 2027; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng cường kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường và xử lý tài sản công.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ động nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn lực, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô.