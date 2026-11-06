Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Huy hiệu Đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Hồng Thái

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND thành phố Nguyễn Tiến Thiết đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 7-11-2026 đối với 29 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND thành phố. Trong danh sách có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, ngày vào Đảng 13-6-1990, ngày vào Đảng chính thức 13-6-1991.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: Hồng Thái

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố cũng tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu nhân dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố, đặc biệt là đồng chí Vũ Đại Thắng đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng Huy hiệu Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu chia sẻ, với nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều chi bộ, nhiều cơ quan công tác và hiện nay, được công tác tại UBND thành phố, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giúp việc Chủ tịch UBND thành phố, phối hợp với các sở, ngành tham mưu thực hiện nhiệm vụ, bản thân đồng chí nhận thức rõ trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo thành phố trong giai đoạn hiện nay rất lớn. Với nhiều công việc khó khăn, vất vả, tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố trong lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ tình cảm trân trọng đối với môi trường công tác tại cơ quan UBND thành phố, nơi luôn có sự gắn bó, đoàn kết. Đặc biệt, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay đã mang đến cho đồng chí niềm tự hào và xúc động lớn lao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cũng bày tỏ, sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố, tập thể UBND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt những trọng trách cấp trên giao phó.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên trong Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ để có thêm nhiều dịp chứng kiến những khoảnh khắc ý nghĩa khi các đảng viên trong Đảng bộ được trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng.