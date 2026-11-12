Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê bình việc chậm hoàn thiện hồ sơ 5 tuyến metro

Tàu vào ga Nhổn. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phê bình Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội vì chậm thực hiện nhiệm vụ được giao; yêu cầu hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình của 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1, 2, 8, 10 và 14, trình phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1093/TB-VP truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp ngày 9/11 về tình hình triển khai quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc lập phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 của 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết. Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội được giao tổ chức thực hiện để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng theo kế hoạch.

Tuy nhiên, đến thời điểm cuộc họp, việc lập, thẩm định hồ sơ chưa hoàn thành, tiến độ rất chậm. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn còn rời rạc, có việc chồng chéo; một số đơn vị chưa làm hết trách nhiệm, thiếu sự nhất quán, tập trung. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phê bình Ban Quản lý đường sắt đô thị vì để chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố yêu cầu Liên danh nhà thầu khẩn trương phối hợp với Ban hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/500 của cả 5 tuyến, bảo đảm chất lượng, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Để đáp ứng thời hạn này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thay đổi phương pháp làm việc, trực tiếp trao đổi, bàn bạc và thống nhất những nội dung cần hoàn chỉnh, hạn chế tối đa việc gửi văn bản qua lại. Các đơn vị không được đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm. Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng được giao chỉ đạo họp Tổ công tác để rà soát, thống nhất hồ sơ, trình UBND Thành phố phê duyệt trước ngày 15/11/2026.

Về phương án tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu lựa chọn hướng tuyến tối ưu, hạn chế uốn khúc để tránh các dự án, công trình, tránh phát sinh chi phí. Vị trí, phạm vi các nhà ga cần được tính toán để khai thác hiệu quả quỹ đất phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến, bảo đảm cân đối vốn đầu tư xây dựng, phát triển đường sắt đô thị.

Đối với mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nghiên cứu những khu vực hiện trạng là đất nông nghiệp có thể triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng trên cơ sở hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý đường sắt đô thị hướng dẫn UBND các phường, xã liên quan thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để bàn giao triển khai dự án theo quy định.

Sở Xây dựng và Ban Quản lý đường sắt đô thị được yêu cầu báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét bổ sung nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đối với 5 tuyến đường sắt đô thị trước ngày 12/11/2026. Sở Tài chính chịu trách nhiệm bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

UBND các phường, xã có tuyến đi qua phải chủ động phối hợp với các sở, Ban Quản lý đường sắt đô thị, liên danh nhà thầu và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời thông tin, tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường sắt đô thị.

Các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố định kỳ vào cuối mỗi tháng.