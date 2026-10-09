Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Mỗi người dân đều có thể góp phần làm cho Thủ đô tốt đẹp hơn

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, diễn ra chiều 9-10, do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu khẳng định: Thước đo quan trọng của phong trào thi đua không chỉ là số lượng hoạt động hay chỉ tiêu đăng ký, mà là những công việc được giải quyết tốt hơn, những vấn đề được tháo gỡ và lợi ích thiết thực người dân được thụ hưởng.

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Nhấn mạnh Hà Nội đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị phong trào thi đua yêu nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung giải quyết những việc khó, vấn đề còn tồn tại và các điểm nghẽn trong thực tiễn. Thi đua phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả công việc, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, trong hoạt động của chính quyền, kết quả thi đua phải được thể hiện bằng thái độ và chất lượng phục vụ nhân dân, từ giải quyết thủ tục hành chính, trả lời kiến nghị đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý các vấn đề dân sinh.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, thước đo quan trọng của phong trào thi đua không chỉ là số lượng hoạt động hay chỉ tiêu đăng ký, mà là những công việc được giải quyết tốt hơn, những vấn đề được tháo gỡ và lợi ích thiết thực người dân được thụ hưởng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027, với 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, hướng mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung giải quyết, có mục tiêu, tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện. Phong trào thi đua phải gắn với hiệu quả công việc, góp phần khắc phục những hạn chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Thứ hai, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Mỗi cán bộ phải thực sự lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu chủ động; xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy, nói đi đôi với làm, đã cam kết phải thực hiện và thực hiện đến cùng.

Người đứng đầu phải thực sự là hạt nhân của phong trào thi đua, trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả của cơ quan, đơn vị mình.

Thứ ba, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương “Người tốt, việc tốt” ngay từ cơ sở.

Đặc biệt quan tâm những người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, trí thức, thầy cô giáo, nhân viên y tế, lực lượng làm nhiệm vụ tại địa bàn dân cư; những người âm thầm cống hiến, có sáng kiến, cách làm hay, có hành động đẹp vì cộng đồng. Công tác tuyên truyền cần đổi mới theo hướng chân thực, sinh động, có sức thuyết phục; làm rõ những việc làm cụ thể, những giá trị và kết quả thực tế mà mỗi điển hình mang lại.

Qua đó, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và mong muốn làm việc tốt trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và thực chất.

Việc đánh giá, xét chọn, biểu dương, khen thưởng phải dựa trên thành tích và đóng góp thực tế, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn. Khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, số lượng danh hiệu; đồng thời tạo điều kiện để những sáng kiến có giá trị được ứng dụng, những mô hình hiệu quả được nhân rộng và những hành động đẹp được ghi nhận kịp thời.

Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào.

Các cấp, các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phải phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn, giám sát; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, biểu dương và nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Điều quan trọng là phải đưa thi đua trở thành động lực thường xuyên trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị và trong đời sống xã hội chứ không chỉ sôi nổi ở những thời điểm phát động hay tổng kết phong trào.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp thiết thực, để mỗi người dân đều có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh thông điệp: Mỗi người dân Hà Nội, dù ở bất cứ vị trí nào, đều có thể góp phần làm cho Thủ đô tốt đẹp hơn bằng chính công việc, trách nhiệm và những hành động cụ thể của mình.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Khi mỗi cán bộ làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, mỗi người lao động thêm một sáng kiến, mỗi người dân thêm một việc làm có ích, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh chung để xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nhân ái và nghĩa tình. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước, biến tình yêu Hà Nội thành hành động, biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.