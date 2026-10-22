Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin xây dựng vượt giấy phép tại Tây Hồ

Cụ thể, ngày 20-10-2026, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có đăng tải video với nội dung: “Khi sai phạm chỉ là tờ văn bản bị bỏ quên”, phản ánh một công trình trên địa bàn phường Tây Hồ xây dựng vượt giấy phép, đã được phát hiện sai phạm và ban hành văn bản cưỡng chế nhưng vẫn tiếp tục hoàn thiện.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng có ý kiến chỉ đạo như sau. Giao UBND phường Tây Hồ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phản ánh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 28-10-2026.