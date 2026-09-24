Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các xã, phường khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 24-9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công điện nêu: Trong những ngày qua, tình hình thiên tai mưa, lũ, ngập lụt đã và đang gây ra những thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Hà Nội; lũ trên sông Bùi, sông Tích vẫn đang ở mức trên báo động 3 làm nhiều khu vực bị ngập lụt, tiếp tục gây các ảnh hưởng, thiệt hại và tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn cho người dân.
Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã, các sở, ban, ngành tập trung triển khai các biện pháp.
Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo tổ chức theo dõi sát tình hình thời tiết thiên tai, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội; sẵn sàng, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn, nhất là các loại hình mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất để hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng thiệt hại có thể xảy ra.
Chủ tịch UBND các phường, xã, nhất là các địa phương đã và đang bị ảnh hưởng do đợt thiên tai mưa, lũ vừa qua như Xuân Mai, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Kiều Phú, Mỹ Đức, Hương Sơn... chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập lâu, ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho Nhân dân.
“Triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để Nhân dân bị thiếu đói, bị thiệt mạng do điện giật và các sự cố liên quan do mưa lũ. Sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ Nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống”, Công điện số 05/CĐ-UBND nhấn mạnh yêu cầu.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo và kiên quyết tổ chức di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, bị ngập sâu hoặc có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, lũ quét, sạt lở đất; đặc biệt lưu ý các đối tượng dễ bị tổn thương như người già, trẻ em, đối tượng yếu thế…
Tăng cường lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông, hướng dẫn đảm bảo an toàn lưới điện, tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở nếu không đảm bảo an toàn; thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra diễn biến công trình đê, kè, cống, bờ, bãi sông trên địa bàn, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng, khu vực sạt lở nguy hiểm để có biện pháp xử lý giờ đầu sự cố và tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị.
Các xã, phường kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, mưa, lũ, ngập úng theo đúng quy định; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau khi nước rút.
Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa, lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các phường, xã triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt là cứu hộ, cứu nạn, sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có đề nghị của các địa phương, đơn vị.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh, các dịch vụ y tế thiết yếu cho Nhân dân vùng bị ngập lụt, lũ, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ.
Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng, thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập lụt; Sở Xây dựng phối hợp với Công an thành phố tổ chức phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị hư hại, ảnh hưởng, nhất là các trục giao thông chính.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-chi-dao-cac-xa-phuong-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-1758057.html