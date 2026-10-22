Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Trảng Bom

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương xem xét sơ đồ tổng thể dự án. Ảnh: Thanh Toàn

Tham gia đoàn có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà và đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, cùng đại diện UBND các phường, xã: Trảng Bom, Xuân Đường, Hưng Thịnh, Tân An và các nhà thầu thi công dự án.

Tại vị trí giao giữa đường Nguyễn Hoàng và đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn phường Trảng Bom, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cùng đại diện các đơn vị đã trực tiếp xem xét tổng thể, đánh giá công tác bàn giao mặt bằng thực tế và tiến độ triển khai của các mũi thi công.

Cùng với công tác khảo sát thực địa, lãnh đạo thành phố đã lắng nghe đại diện các phường, xã, đơn vị báo cáo tình hình, tiến độ và những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất phục vụ dự án; công tác tổ chức thi công, các vị trí đã nhận bàn giao mặt bằng và các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Trảng Bom. Ảnh: Thanh Toàn

Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh là công trình giao thông trọng điểm có tính chất liên kết vùng mạnh mẽ, đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố Đồng Nai cũng như toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ. Do đó, việc đảm bảo tiến độ tại các nút giao quan trọng như đường Nguyễn Hoàng (phường Trảng Bom) có ý nghĩa quan trọng đối với toàn tuyến.

Báo cáo tiến độ thực hiện dự án với lãnh đạo UBND thành phố, Chủ tịch UBND phường Trảng Bom Lê Ngọc Tiên cho biết: Giai đoạn 1, UBND phường Trảng Bom đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đạt 100%. Ở giai đoạn 2, UBND phường đã thực hiện công tác kiểm đếm đạt gần 98%.

Dự án Thành phần 1-2, đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua phường Trảng Bom. Ảnh: Thanh Toàn

Sau khi hoàn thành kiểm tra tại phường Trảng Bom, đoàn công tác tiếp tục di chuyển khảo sát các công trình kết nối quan trọng khác trong chuỗi hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực, bao gồm tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào và dự án xây dựng cầu Mã Đà.

Việc kiểm tra thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai đối với các dự án hạ tầng trọng điểm, nhằm đôn đốc các sở, ngành, địa phương và nhà thầu phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra.