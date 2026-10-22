Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: 'Các dự án chậm ở khâu nào thì phải tăng tốc trở lại ngay tại khâu đó'

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các hạng mục của các dự án.

Theo báo cáo, đối với Dự án xây dựng đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào (Dự án Thành phần 1, Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh), sau khi được khởi công vào cuối tháng 6-2026, đến nay, nhà thầu đã triển khai thi công hạng mục cọc thử. Đồng thời, nhà đầu tư đang tổ chức lập thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt, dự kiến hoàn thành phê duyệt và ký hợp đồng trong tháng 10-2026.

Đối với Dự án cầu Mã Đà, hiện đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy mô từ 4 lên 8 làn xe. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai đang phối hợp với các bên liên quan tổ chức rà soát, xác nhận khối lượng đã thực hiện và thương thảo, thống nhất các nội dung liên quan đến việc xử lý hợp đồng thi công đã ký trước đây.

Các đơn vị báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út về tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐD

Với Dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Đồng Nai đã được khởi công thực hiện. Đến nay, có 4 gói thầu xây lắp của dự án đang triển khai thi công. Riêng với công tác giải phóng mặt bằng, hiện các đơn vị đã bàn giao diện tích khoảng 280ha trên tổng số hơn 302ha mặt bằng giai đoạn 1.

Đối với Dự án Thành phần 2-2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên), đến nay đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc sau khi kiểm tra thực tế các dự án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: Các dự án đang triển khai thực hiện là những dự án trọng điểm của thành phố. Trong đó, cầu Mã Đà và đường kết nối từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào sẽ góp phần hình thành tuyến giao thông kết nối nội thành, phục vụ nhu cầu phát triển. Đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở ra những không gian phát triển mới cho thành phố Đồng Nai.

Đánh giá về tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng: Tiến độ thực hiện các dự án còn chậm tập trung ở các khâu hoàn thiện hồ sơ thiết kế, giải phóng mặt bằng, xử lý bãi đổ thải, bố trí tái định cư, điều chỉnh dự án. Do đó, các đơn vị liên quan phải tăng tốc trở lại trong việc triển khai thực hiện các dự án. “Chậm ở khâu nào thì phải tăng tốc trở lại ở khâu đó” - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út yêu cầu.