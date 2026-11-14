Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng dự sinh hoạt chi bộ tại xã Phước Thành

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: VINH ANH

Hoạt động thực hiện theo Quy định số 993-QĐ/TU ngày 16/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ; dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư nơi cư trú.

Theo báo cáo, thôn Phước Kim có 296 hộ với 1.175 nhân khẩu; trong đó có 65 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ quán triệt công tác chính trị, tư tưởng, thông tin thời sự, phổ biến văn bản mới và đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.

Trong tháng 10, chi bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, chi bộ kịp thời quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên; chỉ đạo đảng viên thực hiện đối soát, hoàn thành làm sạch dữ liệu trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: VINH ANH

Bên cạnh đó, chi bộ chỉ đạo Mặt trận thôn phối hợp rà soát nhân sự giới thiệu ứng cử bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031; chỉ đạo Ban nhân dân thôn tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thu hoạch lúa rẫy, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và ứng phó với thiên tai, mưa bão.

Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp được duy trì hiệu quả; việc rà soát, bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa" năm 2026 được tổ chức khách quan, đúng tiêu chuẩn.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên cho biết trình độ ứng dụng công nghệ số của một bộ phận đảng viên còn hạn chế; đề xuất tăng cường hướng dẫn kỹ năng số, thao tác sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử nhằm kịp thời cập nhật các văn bản, nghị quyết cấp trên.

Các ý kiến cũng kiến nghị lãnh đạo cấp trên quan tâm vấn đề sạt lở vào mùa mưa, thiếu nước sinh hoạt mùa khô; cải thiện tình trạng sóng điện thoại chập chờn tại một số khu vực; hỗ trợ cây, con giống phục vụ phát triển kinh tế; bố trí điểm thu gom rác thải và quy hoạch nghĩa trang tập trung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 6, từ phải qua) tặng quà cho Chi bộ thôn Phước Kim. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tham gia góp ý sôi nổi, trách nhiệm của các đảng viên.

Đồng thời chia sẻ với những khó khăn và lưu ý Chi bộ thôn Phước Kim cần đổi mới, lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù địa bàn, thường xuyên cập nhật cho đảng viên những chủ trương, định hướng lớn của thành phố.

Về nhiệm vụ trước mắt, chi bộ tập trung lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, quy tụ khối đại đoàn kết và sự đồng thuận của nhân dân; quan tâm vận động người dân đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2027 với những nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực.

Liên quan đến các kiến nghị tại buổi sinh hoạt, giao lãnh đạo xã rà soát, tổng hợp nhu cầu thực tế của người dân để sớm giải quyết vấn đề nước sạch, thu gom rác thải và thực hiện ngay việc quy hoạch nghĩa trang tập trung.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chi bộ tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng trong nhân dân để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.